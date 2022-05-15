實名制快篩試劑 花蓮賣出近40萬劑

花蓮縣截至前天已賣出七萬九千多份實名制快篩試劑，等於近四十萬劑。（資料照）

2022/05/15 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）花蓮縣昨降到千例以下，共新增九一三例，針對民眾反應買不到快篩，縣長徐榛蔚說，花蓮截至前天已賣出七萬九千多份實名制快篩試劑，等於近四十萬劑，唾液快篩目前也有四家藥局買得到，縣府也有計畫採購唾液快篩！

花蓮縣昨新增九一三例，除透過醫院PCR後的通報個案共七五五例，另包括吉安鄉光鹽診所、康寧診所、光復鄉葉日陞診所等五家基層診所也新增通報十五例確診，為居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性後，透過診所「視訊診療」經醫師確認確診；另有一四三人是實際居住外縣市的個案。

4藥局賣唾液快篩 縣府擬自購

各藥局、衛生所販售的實名制快篩試劑，在價格考量上，仍是多數民眾的選擇。縣長徐榛蔚說，目前實名制快篩花蓮縣已售出七萬九千多份，等於約有近四十萬劑釋出；除了自費購買，民眾如有身體不舒服、出現感冒症狀，懷疑可能染疫時，可前往北區十九家診所、中區二家及九家衛生所看診，醫師評估後即可拿到公費快篩試劑，為另一種取得快篩的方式。

徐榛蔚也說，花蓮目前共四家藥局販售唾液快篩試劑，包括丁丁藥局花蓮店、吉安店，以及杏一藥局慈濟店、中華店，對於嬰幼兒採驗比較方便，由於販售數量有限，未來縣府也計畫自購唾液快篩。

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