花蓮》吉安舊菸葉廠 議員爭取兒童空間

位於吉安鄉有近70年歷史的仁里舊菸葉廠，在閒置20年後，花蓮縣政府有意規劃成立運動休閒園區。（記者王錦義攝）

2022/05/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於吉安鄉有近七十年歷史的仁里舊菸葉廠，在閒置二十年後，花蓮縣政府規劃成立運動休閒園區，縣議員張美慧在議會質詢中，向縣長徐榛蔚建議納入專屬兒童的運動中心規劃。徐榛蔚則強調，縣府規劃將花蓮縣身障福利服務中心游泳池將改建全民運動館，屆時館內設施保證會涵蓋到各個年齡層。

佔地四點二公頃 將進行活化

吉安鄉仁里村中山路一段昔日稱為仁里菸葉廠，原為台灣菸酒公賣局花蓮菸葉廠，二○○○年裁撤後，留下四公頃多的廠區；為特定事業用地的國有地，在二○○三年間舉辦「國際石雕藝術節」後，曾先後計畫做為「東華大學藝術學院」及「消防搜救訓練基地」，皆胎死腹中，菸葉廠閒置許久，雜草叢生，園區內有多棟建物缺乏管理損壞嚴重，其中有十九棟屬於歷史建物。

縣府指出，目前已向花東地區永續發展基金爭取到第一期經費七千七百萬元，活化四點二公頃菸葉廠，第一期計畫將施作環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場、庭園、城市客廳、陽光草皮、停車場及薄薄部落聚會所空間，另在入口處修繕一處建物做為遊客服務中心；其他十八棟列入第二期計畫，做為文化與客家歷史保存的展館。

議員籲規劃 兒童專屬運動中心

張美慧說，近年來西部完成許多國民運動中心，甚至有專屬兒童的運動空間，但花蓮至今仍停留在紙上規劃，多數室內外運動設施及設備是為大人打造，並不適合兒童運動使用，她希望縣府正在進行的吉安鄉仁里舊菸葉廠運動休閒園區規劃，能夠納入規劃設立兒童運動中心，讓花蓮的孩子擁有專屬的運動空間。

徐榛蔚回答說，縣府向來重視兒童福利政策，目前政策是打造全縣十三鄉鎮市親子館，目前鳳林鎮已完成，壽豐鄉親子館也找到地點，吉安鄉也規劃祖孫館等；花蓮市則是預計把社福館溫水游泳池打造成全民運動中心。

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