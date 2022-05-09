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    花蓮學校畢旅 延至5月底後舉辦

    花蓮學童陸續安排施打疫苗，畢旅延後舉辦。（花蓮縣府提供）

    花蓮學童陸續安排施打疫苗，畢旅延後舉辦。（花蓮縣府提供）

    2022/05/09 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）花蓮縣昨增六百四十九例，針對師生及家長不斷詢問畢業旅行及校外教學舉辦時程，縣長徐榛蔚表示，將看疫情發展狀況延到五月底過後，甚至畢業典禮後再實施；另外，學生三天防疫假，除有中央規定配發一劑家用快篩外，縣府將再提供一劑使用，供第四日快篩陰性後再返校。

    防疫假 縣府加發快篩試劑

    徐榛蔚說，家長、學生關心的畢業旅行及校外教學啟動時間，因考量全台疫情仍不穩定，因此與各校討論後，預計延到五月底過後，亦或是畢業典禮後，端看疫情發展，屆時一定會讓學生有難忘的回憶及健康安全的旅遊。

    縣府教育處代理處長翁書敏補充，針對國、高中端班級出現確診者並有到校上課部分，中央規定鄰近座位九宮格學生，須進行三天防疫假停止到校，除由學校配發一劑快篩外，縣府另外會再給一劑快篩試劑，供學生第四日使用，確定陰性後再返校上課。

    她說，國小及幼兒園部分有班級學生確診並到校上課者，則是全班暫停實體課程三天；對於施行防疫假及暫停實體課程，並不會影響學生學習權益，校方及老師將透過線上同步或非同步教學、視訊直播及預錄等方式，提供多元混合教學。

    國九生會考前一週停課

    針對廿一、廿二日舉行的國中教育會考，花蓮縣各國中九年級學生也將於考前一週，十六日至廿日暫停實體課程，調整為線上教學；若有須到校學生，縣府將請校方務必妥為規劃與照顧，做好相關防疫政策。

    衛生局長朱家祥說，確診個案自主回報疫調系統回報狀況不理想，一日至八日確診個案數三千九百五十四人，僅三百零五人回報，根本不到一成，提醒已收到簡訊者，儘快依簡訊內容網址回報疫調資料，避免造成權益受損，拿不到居隔單，及影響後續專責醫師看診服務與疫調統計時效。

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