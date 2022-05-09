疫情影響半月捐血量少4成 花蓮血庫告急

半個月來花蓮捐血量掉四成，血庫存量告急，各型血均未達7天安全庫存量。（記者王峻祺攝）

2022/05/09 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，血源勸募不如預期，半個月來捐血量較以往同期掉了約四成，血庫存量告急，各型血均未達七天安全庫存量，其中又以A、Ｏ型血最缺。花蓮捐血站長蔡佳芊強調「防疫與捐血不衝突」，各捐血點均有做好防護措施，呼籲民眾別擔心，一起挽袖捐熱血。

醫院紛祭限血令 緊急狀況才會輸血

花蓮縣平均每月用血需求約三千五袋血液，但自給量僅三千袋，其餘用血需仰賴台北捐血中心支援，未料近期受疫情影響，民眾捐血意願低，北北基宜花鬧血荒，醫院紛紛祭出限血令，只有緊急狀況才會輸血。

花蓮捐血站長蔡佳芊說，北北基宜花同屬血庫共同體，花蓮以往每個月的縣內捐入血量，本來就不足以供花蓮地區使用，有時候必須跟北部縣市調血，最近北北基宜花確診個案數占全國大概六成，導致民眾出門捐血意願比其他縣市更低。

總庫存量僅剩4.4天 A、Ｏ型血最缺

她說，花蓮半個月來捐血量掉了三至四成，在用血量沒有減少下，目前已失衡達缺血狀態，各型血均未達七天安全庫存量，截至昨日總庫存量僅剩四‧四天，其中A型三‧七天、B型六‧二天、O型三‧八天、AB型四‧五天。

蔡佳芊說，防疫和捐血絕對不會衝突，捐血中心各捐血點都有做好防護，請民眾安心捐血，在這波疫情下，也能發揮愛心捲起袖子捐熱血，踴躍幫助別人，讓需要用血病患都能安心接受治療。

花蓮捐血站表示，連日來已積極聯繫各機關團體、學校及軍方單位，並固定向學生、官兵等募血，也希望民眾踴躍捐血，捐血站作業時間為每天上午八點半至下午五點，提供全血、分離術捐血服務，防疫期間進入捐血區域請戴好口罩，並攜帶身分證加速捐血流程。

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