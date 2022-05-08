國三生暫停到校 花縣府：各校決定

2022/05/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）花蓮縣昨新增八○三例，是前一天三八二例的二倍，引發民眾關切「是否發生大規模群聚」，對此花蓮縣衛生局澄清，未發生群聚事件，應是太多個案塞在系統中所造成的「校正回歸」；另外，由於確診者不能進入國中教育會考考場應試，須參加六月補考，因此教育處說，家長可依實際狀況決定是否讓考生請假在家學習。

花蓮縣昨天總計廿八校宣佈暫停實體課程，其中國立花蓮高工昨起至十三日全校暫停實體課程；部份班級停止實體課程共廿七校四十二班。

衛生局長朱家祥說明，因同學確診、暫停實體課在家的學生，原有每人二劑的快篩，今起改為一劑，使用方式是返家第一天快篩，如快篩陽性則照流程就醫，快篩陰性者在家三天防疫假，第四天起不用快篩可直接返校上課。

針對國中會考前一週是否「停課」，教育處代理處長翁書敏也說，會考前一週，家長可幫考生請假在家備考，不列入出缺勤紀錄。她說，縣府未統一規定國三學生暫停一週到校，而是預留彈性授權學校依需求規劃實體課程。

朱家祥說，確診個案有「倍數成長」的情況，不過從確診人數資料比對，未發現特定機構、場所內產生大規模群聚。他說昨天數量增一倍主要是因為部份確診個案「塞車」，在進入法定傳染病系統後轉到地方衛生局的過程時間延遲，可稱之為「校正回歸」。

防疫物資包改由宅配物流發送

縣長徐榛蔚說，因應人數增加，確診者的防疫物資包將會改由宅配物流發送，讓居家照護的鄉親可以安心在家，也減輕基層村長及幹事工作負擔。

由於花蓮縣的疫苗涵蓋率仍低於全國，花蓮縣府預計十一日至十八日，將在壽豐以南至富里鄉各村里安排「疫苗巡迴快打站」，讓民眾就近接種，各鄉鎮施打時間及地點可上縣府網站或臉書「花蓮縣政府」粉絲頁查詢。

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