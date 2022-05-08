花蓮》單親鋼鐵媽媽養6兒 家扶表揚

花蓮縣婦人陳梅玲（右）在家扶基金會協助下，獨力養育六名子女成人，獲得今年度家扶基金會全國自強母親表揚。（花蓮家扶中心提供）

2022/05/08 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕總是笑臉迎人的陳梅玲，和前夫生下兩名子女後，因感情不睦波及孩子，選擇離婚後獨自扶養小孩，直到再次遇見伴侶，只是沒想到伴侶因罹患癌症病逝，養育六名子女的重擔全落在她一人身上，育兒的艱辛，使她成為孩子心中的鋼鐵媽媽，並獲得今年度家扶基金會全國自強母親表揚。

不挑工作 騎車一小時也去

陳梅玲說，受限學歷工作選擇不多，但只要有工作機會，無論田間務農還是鋼筋水泥工，就算離家騎車一小時以上車程也都願意去做，曾經每天凌晨三點起床，因為沒有後援可以照顧，所以年幼的孩子也在半睡半醒間跟著媽媽踏上上班的漫漫長路，有時候真的累到不行就找間宮廟休息一下，她說「那時候我有好多愧疚，為什麼我給不了孩子一個安穩的童年？」

長期身兼多職 鋼鐵媽咬牙苦撐

長期、密集性又身兼多職的高勞動性工作，就算是鐵打的身體也會出狀況，但是為了孩子她選擇苦撐，縱然手臂發炎痛到舉不起來，到醫院打個針、吃顆止痛藥又再回去繼續工作。她說：「我不能倒下，只能繼續往前走。」因為她內心最大的願望是孩子平安長大，直到去年她被診斷出腮腺腫瘤，開刀後才有機會稍作休息，目前恢復中。陳梅玲最大的孩子已出社會就業，另一位在外地讀大學，另外四名則已升上國、高中，只要知道媽媽需要就醫、復健，出外的孩子都會回花蓮陪媽媽看診。

家扶開設家長培力課程

花蓮家扶中心統計至三月底，中心在花蓮全縣服務一千八百多戶家庭，其中有七十四％屬於隔代或單親家庭。花蓮家扶主任施政延說，許多阿公、阿嬤或者父親身兼母職，母親節也是屬於他們的日子，養兒育女不容易，在祝福他們「母親節快樂」的同時，家扶也會盡力成為辛苦家庭的後盾。

家扶目前也陸續開設家長培力課程，帶著家長學習記帳士、縫紉等技能課程，希望能幫助肩負家庭經濟重擔的艱苦人提高收入，支持孩子繼續升學，進而幫助改善家境。

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