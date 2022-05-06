花蓮兒童疫苗到校接種 682學生施打

2022/05/06 05:30

〔記者花孟璟、王峻祺／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）花蓮縣昨新增五七四例，花蓮縣昨起由醫護進校園替兒童接種莫德納疫苗，在花蓮市明義國小等四校共六八二名學生完成接種，比例約廿三％。

花蓮六歲至十一歲兒童疫苗昨開打，共一．五萬人符合資格，但縣府教育處調查，有意願接種人數比例僅三成，不少家長要等BNT，但也有家長認為，確診數字每天一直往上跳，且疫苗接種後產生保護力也需要時間，早點讓孩子接種也比較安心。

家長曹小姐說，雖然曾考慮等待BNT疫苗到再接種，但每天確診人數持續升高，與其等候無法確定時間的疫苗，不如早點接種、讓孩子獲得疫苗的保護。

花蓮兒童疫苗接種首日，由慈濟醫院至花蓮市明義國小設置接種站、門諾醫院負責吉安鄉宜昌國小、門諾醫院壽豐分院至壽豐鄉壽豐、志學二所國小接種疫苗。衛生局長朱家祥說，四校符合接種資格共二九三四人、昨共六八二人接種，比例約廿三％。他說，昨天有四個高年級小朋友出現臉色蒼白、頭暈等「暈針」症狀，經休息後已好轉。

朱家祥說，由於花蓮迷你小學多，且同意接種的比例僅三成，將在區域鄉鎮選擇一所中心學校，周邊國小學生搭乘校車前來集中接種，預計十日前完成校園兒童疫苗接種；現場會有小兒科醫生供家長諮詢，家長也可到接種學校陪伴孩子打針，完成後會在現場觀察半小時。

教育處表示，如接種後廿四小時內出現不良反應，學童可請疫苗假，不會算在學期的出缺勤紀錄中。

針對家長擔憂學童染疫部分，花蓮慈院中醫兒科主任楊成湛建議，持續加強自身免疫力，養成適度運動、多曬太陽及規律生活，並可透過穴道按摩、免疫茶等，提升正氣達到預防效果。

慈濟醫院表示，Omicron多輕症、高傳染性特徵，使疫情在學齡孩童間快速蔓延，染疫兒童與成人症狀反應不同，不僅較容易出現發燒、嘔吐、腸胃道症狀，也有肌肉痠痛等情形。

楊成湛說，建議每日曬太陽至少十五分鐘，幫助身體合成維生素D，提升免疫力，並維持最少卅分鐘中等程度運動，另要均衡飲食，多補充富含維生素A、C、D食物。

他說，民眾也可按摩迎香穴、合谷穴、曲池穴、足三里穴或服用中藥免疫茶，慈院研發「淨斯本草飲」，成分包括艾葉、魚針草、麥門冬、魚腥草、桔梗、甘草、紫蘇葉、菊花等台灣本土八種中草藥，研究結果顯示飲用後可預防病毒感染；而專治肺炎的「清冠一號」，則是專門給確診者服用，並不適合做為一般預防保健使用，長期服用下恐怕會造成身體弱化、腸胃損傷的副作用，應請醫師協助診斷。

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