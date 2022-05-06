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    首頁　>　花蓮縣

    斥資千萬 花蓮吉安打造海濱伯公休閒路網

    花蓮縣吉安鄉打造海濱伯公社區，鄉公所連結海濱自行車道及客家廊道，邀民眾騎乘鐵馬。 （吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安鄉打造海濱伯公社區，鄉公所連結海濱自行車道及客家廊道，邀民眾騎乘鐵馬。 （吉安鄉公所提供）

    2022/05/06 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院客家委員會補助花蓮縣吉安鄉九百萬元，打造海濱伯公社區並連結海濱自行車道，串連成客家廊道，藉此完善伯公廟在地信仰文化據點，另以客家陶燒藝術雕塑展現文化氛圍，邀民眾騎乘鐵馬，體驗具客家共融精神的環狀生活休閒路網。

    串連伯公廟、海濱自行車道

    吉安鄉公所重塑島內客家族群二次移民文化路徑，向客委會爭取九百萬元、縣政府二百六十六萬元，啟動「南埔客家溯源計畫─海唇情深一客庄」二期工程計畫，串連客家先人登陸地的洄瀾灣與現存客庄，連結海濱自行車道。

    遊客庄 體驗客家共融精神

    吉安鄉長游淑貞說，「海唇」在客語中意指海邊意思，有人說客家人是來自山的族群，但在吉安鄉仁安村海濱旁，居住著一群祖先遠渡重洋上岸後，聚居的客家社區，成為地方一大特色。

    她說，延續二○一七年完成的一期工程內容，二期工程主要提升南濱福德祠周邊環境，整建廟埕前榕樹廣場與停車場，安設自行車架與無障礙廁所，同時營造濱海客家廊道，連結化仁海堤打造洄瀾灣濱海公園，並以客家陶燒藝術雕塑展現文化氛圍，供民眾休憩。

    濱海客家廊道以伯公廟為起點，鋪設長達四百九十四公尺農路與四百八十公尺農水路，充分活化土地經濟效益。吉安鄉農會總幹事張德奇說，接近出海口農地因位於「水尾」，往往「吃不到水」，必須依賴抽大排提供水源，感謝公所施工一併改善，暢通農路與農水路，沿路可見以往因缺水長期休耕土地均已恢復種植，土地效益翻倍成長。

    游淑貞說，連結濱海自行車道的濱海客家廊道屬農路，僅供農耕車行駛，出入口皆設置車擋禁止大型車輛進出，後續會透過化仁海堤景觀燈工程，完善休閒動線夜間照明，讓廊道晝夜皆安全，在燈光輔助下更具亮點。

    花蓮吉安鄉公所在海濱伯公休閒路網中，打造客家陶燒藝術雕塑展現文化氛圍。（吉安鄉公所提供）

    花蓮吉安鄉公所在海濱伯公休閒路網中，打造客家陶燒藝術雕塑展現文化氛圍。（吉安鄉公所提供）

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