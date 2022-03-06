埃及聖䴉玉里現蹤 花蓮啟動清零

埃及聖䴉入侵花蓮，目前現蹤於玉里長良、三民及瑞北等地區田間，在卅平方公里範圍中。（花蓮林管處提供）。

2022/03/06 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕三外來種鳥類「埃及聖䴉」去年八月入侵花蓮，遭林務局與秀林鄉獵人啟動專案快速「清零」，事隔不到一年，疑似又自北方飛來廿隻且分布於玉里長良一帶，花蓮林區管理處獲報後緊急派員追查，並再度啟動清零計畫，將沿田間擴大找尋夜棲點及覓食區，掌握行蹤後徹底移除，避免往南禍害台東池上。

一次飛來20隻 林管處追查

花蓮在前年及去年皆有埃及聖䴉入侵通報，主要範圍分布壽豐鄉魚塭附近及田間，今年二二八連假花蓮林管處再次獲報，南區玉里鎮疑似出現埃及聖䴉蹤跡，三月一日起隨即派遣十一組、廿二人追蹤，每日動員廿二人次，共發現四次。

擴大找尋棲息點 獵人出動移除

花蓮林管處長黃群策說，花蓮這次總計是第四次獲報並記錄到埃及聖䴉，經小組回報數量約廿隻，是截至目前最多一次，由於牠們善於躲藏且族群分散，雖掌握卻難以一次性移除，因此將擴大清零，採策略性移除計畫。

出現在玉里長良、三民及瑞北田間

他說，這群埃及聖䴉目前現蹤於玉里長良、三民及瑞北等地區田間，在卅平方公里範圍中，共發現四處臨時棲息點，由於五月就將進入繁殖季，除了派員持續追查，也會同步尋找夜棲點，並以此為中心，鎖定覓食區以掌握行蹤後，再執行移除計畫。

黃群策說，現在除有花蓮林管處人員進行追蹤，也出動本處獵隊人員四人、拜託台東林管處獵人隊一人、花蓮銅門獵人隊六人，即日起擴大搜尋，以玉里為中心，往南到富里、往北至瑞穗，務必進行清零避免亂竄，杜絕再往南飛到台東池上。

民眾若發現可通報 勿私自捕殺

花蓮林管處呼籲，附近居民若有任何發現埃及聖䴉，請立即通報（○三）八三二五一四一轉二七五，如有照片也請協助寄到chuzong@forest.gov.tw，會有專人回覆與追蹤，切勿私自捕殺。

埃及聖䴉原產非洲、中東，黑色長喙彎曲如鐮刀，牠們繁殖力強，食性廣泛，歐盟將其列為百大入侵外來種鳥類，四十多年前被某樂園引進台灣，有幾隻逃脫野外後大量繁衍並到處遷徙，目前以雲林、嘉義、台南沿海地區族群最為龐大，且有蔓延平原趨勢，另朝內陸低海拔山區逼近，強勢作為排擠本土原生鷺科鳥類生存及植被破壞。

林管處共計發現四處臨時棲息點。（花蓮林管處提供）

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