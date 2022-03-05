東部第一家 花蓮成立收出養中心

兒福聯盟昨天成立東部第一家「兒童及少年收出養服務資源中心」，提供法規諮詢、專業訓練及親職課程等收出養服務。（記者王峻祺攝）

2022/03/05 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕兒童福利聯盟年平均受理花蓮縣一百一十件收出養諮詢案件，在花蓮縣政府委託下，昨成立東部第一家「兒童及少年收出養服務資源中心」，提供法規諮詢、專業訓練及親職課程等服務，收養人陳爸爸帶著六歲出養童皓皓出席揭牌儀式，感動分享因收出養，讓彼此相遇豐富更多生命價值。

兒盟年平均受理110件諮詢案

兒福聯盟（簡稱兒盟）自二○○七年在花蓮辦理兒童及少年收出養服務，十五年以來與縣府合作收出養及弱勢家庭關懷，協助約六十名花蓮出養童找到收養家庭；由於每年諮詢案高達一百一十件，昨天特別成立「花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心」，提供有意收出養家庭，更完整的諮詢及資源服務。

提供法規、親職課程等服務

兒福聯盟北區社工處資深主任宋家慧說，二○二○年全國約有二百八十名孩子裁定收養，但仍有五百個孩童還在找家，透過收出養服務資源中心的整合，將能提供更詳細的收出養法規諮詢、服務訓練課程、收出養親職準備及後續教育課程等服務。

五十六歲收養人陳爸爸，昨帶著六歲出養童皓皓出席資源中心揭牌儀式，會後分享漫長的申請及養育歷程。

收養人分享申請及養育歷程

他說，向兒盟提出收養申請後，因單身經三年審查才完成收養手續，感謝有這樣的機會，讓自己的生命更豐富、充滿意義，也透過收養付出，讓孩子的生命變得不一樣。

他說，資源中心成立，讓取得資源更方便、容易，收出養是個困難課題，需要中心的陪伴並提供相關服務，兒盟也為每名出養人製作生命之書，包括生父母的資訊、照片及出生地，讓他可以與兒子一起當作繪本閱讀，認識彼此生命歷程，也答應孩子長大了「會一起探望原生父母！」

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