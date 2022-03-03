花蓮0206震災善款 民盼幫蓋隔音牆

花蓮○二○六地震房屋全倒受災戶所重建的安心住宅，住戶反映大樓緊鄰鐵道卻沒有隔音牆。（記者王錦義攝）

2022/03/03 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府○二○六地震災害捐款最近上網公開，有災民發現善款餘額匡列近五億元準備補助縣府新建公共建設工程，災民向本報投訴指出，當初前縣長傅崐萁答應要幫重建戶蓋隔音牆、四十三個停車位等設施，但都沒有落實，卻看到大筆善款被拿去蓋公共建設，災民認為善款應該落實用在災民身上。

縣府社會處回應說，圖書館、活動中心興建工程用善款補助的提案已經撤回，目前的提案都是與○二○六比較相關的受災公共工程案子，補助公共工程的申請案目前有警光會館耐震補強、受損的污水場、抽水站修繕、吉安溪橋及中山橋改建等八項工程約匡列五億元，也經由善款監督委員會審核通過，適法性沒有問題，對於災民的訴求，縣府會進行了解。

災民說，善款有將近十億元的餘額，現在當初領每坪十一萬元補助金的受災戶向善款委員會提案，認為參與重建戶拿的比較多，要求補助金每坪要多五萬元，善款用在當初房子倒掉、一無所有的災民上是對的，只是參與重建的住戶，房子緊鄰鐵軌旁邊，原先答應要蓋隔音牆，但目前根本沒有，說好的四十三個停車位也沒有做足，餘款拿去補助公共工程，實在不合理。

善款收入合計廿七．四億元，經委員會已核定的善款約十七億多元，五十案中與受災民眾直接相關者有卅案，佔總經費八十二．七％，約十四．四億元；受震災損壞的身心障礙福利館、兩鐵公共自行車道等公共工程修復十三案，佔總經費十一．六％，約二億元；其他類別七案，佔總經費五．六％，約一億元。

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