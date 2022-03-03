花蓮年辦19場賽事 帶動體育觀光

全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽在玉里國小永昌分校舉行，共有一千五百人參加。（玉里鎮公所提供）

2022/03/03 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府全力籌辦即將在四月份開跑的全國中等學校運動會，昨天並舉辦年度體育賽事宣傳活動，預告今年至少十九項全國賽在花蓮舉行。縣長徐榛蔚說，希望透過全國大型賽事，吸引數萬名國內外運動選手等隊職員、家屬到花蓮住宿消費，帶動體育觀光產業鏈，讓花蓮觀光「淡季不淡」！

縣府籌辦 全中運4月登場

徐榛蔚說，本月開始花蓮很熱鬧，去年延賽到本週六的雲朗太魯閣馬拉松，預計一萬三千人到花蓮比賽；玉里鎮玉里國小永昌分校目前也有全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽正在舉行，吸引隊職員一千五百人參與；下月中旬的全國中等學校運動會，球類會前賽也將在下週登場！

她說，縣府及體育會連續二年舉辦近百場的運動賽事，包括全國性的太平洋盃品牌系列賽，選拔全國賽花蓮縣代表權的縣長盃各單項運動競賽，還有休閒類的「樂活盃」縣賽，提供相關產業工作機會及收益，同時也把各運動場館整理為國際標準化場地，規劃中的全國自行車賽道還將提報納入第四期的「花東發展基金」，希望吸引各全國單項委員會選擇花蓮做為比賽場地，讓花蓮觀光業得以「淡季不淡」。

9項全國賽事已確定賽程

體育會理事長汪錦德說，十九項大型全國賽事有九項已確定賽程，包括本月廿一日臺灣KOM登山王春季挑戰賽、四月九日至十日的環花東自行車賽、六月十一日至十二日的太平洋盃全國慢壘精英賽、七月底到八月二日的花蓮能高棒球節全國三級棒球錦標賽、八月十三日至十六日的太平洋盃全國少年足球邀請賽、九月卅日至十月二日的總統盃全國桌球錦標賽，十月廿八日至卅日的太平洋國際龍舟節、十二月三日到六日的台彩威力盃全國少棒賽、以及十二月十日的二○二二雲朗太魯閣馬拉松賽。

汪錦德說，其餘賽事還在與中華民國各單項協會確定時間，當中也包括已列入今年亞運及後年巴黎奧運項目的街舞運動，第一屆的中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽去年在新北市舉辦，今年第二屆已確定在花蓮舉行。

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