花蓮》花女王幸韻、江承穎 學測四科滿級分

大學學測成績發布，花蓮區2人滿級分都在花蓮女中，王幸韻（左）目標台大一學系，江承穎則設定台大資工系。（記者花孟璟攝）

2022/03/02 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一一一學年度學科能力測驗昨公佈成績，花蓮今年二人滿級分，花蓮女中數理資優班王幸韻、江承穎克服被稱為「題目史上最難」的數學Ａ拿下四科滿分六十級分，相當難得。

二人就讀花女數理資優班，也是感情要好的姊妹淘，遇到挫折會相互鼓舞打氣，讀書讀累了還會相約打桌球，高中社團也都參加「推理研究社」，王幸韻是社長、江承穎當幹部，一起玩「狼人殺」等推理遊戲，得知自己是「花蓮唯二的滿級分」，也開心彼此擊掌！

王幸韻認為，數學其實很有趣，高二參加科展也是參加數學組、研究主題是三角函數。這次數Ａ題目雖有小陷阱，但閱讀素養好就有優勢；江承穎也說，題目確實有陷阱，但夠細心就會發現，充分理解題目才可順利答題。

王幸韻、江承穎都來自公教人員家庭，在校成績都保持全校一、二名。王幸韻學測「六科考好考滿」，除了社會科十三級分，其餘五科都滿分。王幸韻說，高中三年沒有補習，讀書方法也很平凡，寫完老師交待的作業，剩下時間就是複習，每晚十一點就寢，第一志願是台大醫學系。

江承穎說，「電腦很好相處」，只要對電腦下正確指令就會自動完成工作，就像是脾氣很好的朋友，第一志願是台大資工系。

除了花女二人六十級分滿分，花蓮高中最高分是數理資優班的許佑威五十九級分，慈濟、海星、四維三所私校最高分分別是五十六級分、五十三級分及五十二級分；其中五十級分以上人數，也以花蓮女中的四十二人最高，次之是花蓮高中的卅八人、慈濟高中廿人、海星四人、四維二人。

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