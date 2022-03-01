花蓮勵馨築夢助學 募款金援漾媽媽

勵馨基金會花蓮分事務所號召花蓮在地商家，一起參與公益季「花蓮築夢助學計畫」。（花蓮勵馨提供）

2022/03/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣每年約有二千五百名新生兒是由未成年「小媽媽」所生，花蓮小媽媽的比例又稍高於其他縣市。勵馨基金會統計，有九十％的小媽媽選擇把孩子留養，不得不放棄學業以擔起照顧孩子的責任，造成小媽媽後續就學、就業率都相當低落。勵馨基金會花蓮分事務所推出築夢助學計畫，幫助小媽媽重新完成學業、順利就業，不會因為養孩子而有經濟上的擔憂。

花蓮漾媽媽比例長期冠全國

勵馨基金會把十九歲以下未成年「非預期懷孕」的小媽媽稱為「漾媽媽」，依據內政部戶政司統計，花蓮縣十九歲以下小媽媽比例，從二○一○年起一直維持在千分之十到十二，幾乎是全國平均千分之四的三倍之多，長期高居全國之冠，不過去年約降到千分之九。花蓮分事務所指出，花蓮過往每年有一百名新生兒是由漾媽媽所生，去年數字雖有明顯下降，大約有八十名，然而孩子出生後，包括托育費、生活費、尿布費、奶粉費等龐大經濟支出，往往讓小媽媽不得不放棄學業。

協助漾媽媽完成學業、就業

接受花蓮勵馨服務的漾媽媽有四十六名，其中有七成選擇以家庭為主，其餘三成是可就學或就業；在疫情影響下，更多漾媽媽選擇留在家裡照顧小孩，花蓮勵馨指出，就去年而言，花蓮勵馨所給予的生活補助是往年的兩倍，但去年募款狀況慘淡，只有往年的一半。執行長王怡雯說，四十六個小媽媽不僅是數字，更是一個個小生命，尤其青少女懷孕得面臨社會上很多的偏見和不理解，在服務過程中發現，這只是人生順序的不同，呼籲社會大眾共同攜手幫助她們。

攜手在地商家 捐助漾媽媽

花蓮分事務所主任朱慶萍說，即使有縣府社會處補助，仍不足以應付漾媽媽的經濟壓力，不足的部分，就是由勵馨來協助，今年號召花蓮在地商家一起參與公益季「花蓮築夢助學計畫」，以年度方式合作，參與的在地店家有自然禮讚、伊禾茶茶園、舞鶴茶園X公主咖啡、莞莞媽打皂房等，合作期間顧客的消費額捐出二十％到五十％。

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