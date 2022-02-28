男獨攀奇萊東稜 靠山搜藏糧保命

來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後報案，花蓮縣消防局派遣2梯次共10名搜救人員前往救援，所幸陳男在山區避難時獲得之前消防局留下的糧食跟水。（花蓮縣消防局提供）

2022/02/28 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕來自新北市陳姓男子十七日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，原訂廿日下山卻遲歸，二十四日友人試圖聯繫未果後報案，救難人員隔天找到即將回到登山口的男子，原來陳男在山區因持續降雨裝備全濕，幸虧在半途找到去年消防局山難救援時，所留的剩餘糧食物資，多待四天，雨停後才下山。

花蓮縣消防局指出，二十六歲陳姓男子攀登奇萊東稜路線，依登山計畫廿日下山，但友人聯繫多日未果，加上太管處通知家屬，在二十四日傍晚報案求助。由於男子在登山期間未與親友聯絡，消防局利用手機訊號查址記錄、基地台訊號範圍及其在社群軟體留言時間，比對失聯者腳程及通訊狀況，評估帕托魯山周邊為熱區。

消防局二十五日派遣兩梯次，第一梯次由四名警消及太管處巡山員共五人，搭乘黑鷹直升機降落大理石營地，然後趕往最後手機訊號可能位置搜索；另同時第二梯次地面部隊一車五人，由登山口岳王亭入山沿失聯者預計登山路線反向搜索（見圖，花蓮縣消防局提供），帶隊官金皓在研海林道起點找到正在下山的陳男。

陳男向救難人員說，他十九日在帕托魯山紮營，因大雨導致手機通訊設備均淋濕，手機不能開機無法聯繫、也無離線地圖可參考；廿日在大雨中走到研海林道三．八公里索道頭紮營避雨保暖，也在營地找到乾糧物資，直至二十五日雨停後才繼續下撤。金皓說，該批物資是去年搜救奇萊東稜山友時，將空勤直升機投放剩餘物資，留置在研海林道三．八公里處，這一次發揮極大功能。

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