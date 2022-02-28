花蓮市公正街 彩虹步道吸睛

位於花蓮市中心以包子、觀光名產等名氣取勝的公正街，公所日前打造紅橙黃綠藍等五種色彩的景觀道路，吸引許多遊客拍照打卡。（花蓮市公所提供）

2022/02/28 05:30

繽紛亮麗 228連假期間 吸引許多遊客來拍照打卡

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公正街除了公正包子有名，又新增觀光打卡特色！花蓮市公所日前改善地磚鋪面，採用防滑塗料打造紅、橙、黃、綠、藍五種色彩，讓公正街頓時成為彩虹步道大街，繽紛亮麗的色彩在二二八連假期間，吸引許多遊客來拍照打卡。

花蓮市公正街幾年前從柏油路面大改造，全面改鋪深色地磚，但每次只要下雨就會變成「溜冰場」，雨天經常發生機車騎士摔車。花蓮市公所表示，公正街原本地磚因抗滑係數過低，市公所曾透過地磚貼止滑貼片、切割地磚、或以間距式粗糙等工法進行改善，不過過一段時間就會失效，摔車事件仍頻頻發生。

原地磚抗滑係數過低 公所改善鋪面

市公所為降低意外事件，本月中旬起進行新鋪面施工，採用抗滑係數七十BPN以上的止滑塗料來改善，還特別設計規劃成「彩虹賽道」圖案，在二二八連假前正式完工啟用，剛好迎接假期人潮！許多前來公正街排隊買名店「公正包子」的遊客，見到彩虹步道都眼睛一亮，紛紛站在彩虹賽道上拍照上傳到IG、臉書打卡。

遊客說，台北西門町捷運站出口也有彩虹斑馬線的規劃，但斑馬線相較於花蓮市公正街「整條街都化身彩虹賽道」，長度更長、人站在街道上與「HUALIEN」字樣英文字合照，好天氣拍照特別好看，覺得很有花蓮的代表性，若干年後看了照片也能知道當時拍照的地點，不需要考驗記憶。

市長魏嘉賢說，公正街採用「彩虹賽道」設計的路段，長約七十公尺、寬度五公尺，也呼應花蓮縣政府將在今年四月承辦睽違二十年的全國中等學校運動會，相信會是花蓮鄉親及觀光客打卡的最佳景點，屆時也歡迎全國各縣市選手、隊職員到花蓮市採買、觀光，感受花蓮之美。

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