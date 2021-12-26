花蓮跨年演唱會 今起連6天

2021/12/26 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣太平洋觀光節跨年演唱會今晚七時在東大門廣場登場，一連六天晚會活動，民眾入場時均須進行簡訊實聯制且全程配戴口罩、禁止飲食，四個管制入口將設紅外線熱像儀量測體溫。

縣府觀光處長張志翔說，廿六日起東大門廣場將一連六天舉辦跨年演唱活動，六晚共計規劃「饒炸花蓮！狼人殺偶像」、「紅人榜巨星之夜」、「回味民歌經典之夜」、「全民星天籟之夜」、「音浪來襲美聲之夜」、「全台最強跨年夜」等六大主題。

他說，每日還會安排雙壓軸巨星演出，包括周湯豪、畢書盡、盧廣仲、動力火車、玖壹壹及蕭煌奇等超過六十組藝人、團體登台，羅志祥將在家鄉花蓮獻上復出秀，號召全台歌迷嗨翻花蓮，其中廿六日、卅日及卅一日加碼施放璀璨煙火星空秀。

張志翔說，因應中央流行疫情指揮中心防疫措施，入場民眾要進行簡訊實聯制且全程配戴口罩，中山路、重慶路等四個管制入口，皆設有紅外線熱像儀量測體溫，現場除補充水分外，禁止飲食並且不設置飲食區。

張志翔也指出，一旁東大門夜市六個出入口則會放置紅外線熱像儀、消毒門等設施，活動現場周邊道路，將從下午五時起實施交通管制，請民眾配合。

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