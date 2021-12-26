就職3週年 徐榛蔚︰做好每一天

花蓮縣長徐榛蔚昨舉行就職三週年暨婦幼親創園區揭牌活動。（記者王峻祺攝）

2021/12/26 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚昨舉行就職三週年暨婦幼親創園區揭牌活動，細數縣府團隊三年來施政成績，並邀親子、婦女及長者同歡，體驗新園區多項設施。對於是否爭取連任，徐榛蔚說，安於守分努力完成家人（鄉親）託付，會繼續不斷往前走，努力做好每一天。

婦幼親創園區試營運

徐榛蔚上任三週年之際，縣府團隊斥資二千八百萬元打造婦幼親創園區，規劃婦幼主題館、烘焙教室、共享教室、友善廁所等空間，目前試營運中，預計農曆年後正式對外開放，提供親子、婦幼、長者等活動空間及學習課程。

徐榛蔚昨邀上百名親子入園，體驗攀樹、三角床等戶外運動，還進室內教室探索五感、閱讀繪本，致詞中更強調要讓婦女、孩子及長者，有更完善的休閒與共享空間。

針對是否爭取下屆連任？徐榛蔚並未鬆口，表示自己安於守分，認真努力完成這塊土地及家人（鄉親）給的託付。

首度對外開幕的婦幼親創園區，由花蓮特教學校美崙舊址打造而成。社會處長陳加富說，園區打造適合全年齡共學空間，包括「童樂館」、「婦女夢享館」、烘焙教室、哺乳室、托育室、友善廁所等。

另外也有戶外劇場、探索空間，未來會開設以家庭為核心的相關課程，初步規劃週二至週六開放。

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