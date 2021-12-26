因應春節檢疫 花蓮防疫旅館倍增

花蓮慈濟醫院行動採檢車，配合春節檢疫專案，將至防疫旅館為民眾採檢。（花蓮慈濟醫院提供）

2021/12/26 05:30

房間數從234間擴增至441間 啟動到點PCR採檢 檢疫者不須往返醫院

〔記者王峻祺／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）春節檢疫專案上路，包括A方案「十四+O+七」、B方案「十+四+七」、C方案「七+七+七」，花蓮縣截至目前選擇B、C方案民眾共計四十九人，因應國人返台需求，花蓮防疫旅館房間數從二百卅四間擴增至四百四十一間，防疫計程車也提高到卅輛，並啟動「到點PCR採檢」，檢疫者不須往返醫院。

在宅檢疫處所 事前訪查

針對民眾較憂慮的B、C方案，花蓮縣府成立聯合稽查小組，對於在宅檢疫處所，全面實施「事前訪查作業」，並要求檢疫者除遵循中央訂定各項居家檢疫規範及採檢作業外，返家檢疫後，須落實一人一戶原則，若為一人一室，其家人也必須嚴格遵守施打完二劑疫苗且滿十四天，且須有獨立衛浴等規範，並強調「只要查獲違規，一定採取重罰。」

衛生局長朱家祥說，截至廿三日，選擇B方案返鄉民眾廿人、選擇C方案廿九人，為防堵疫情破口，入境檢疫者在入住防疫旅館時，需填寫聲明切結書，再次確認入境方案及填寫返家檢疫處所地址；檢疫者返家前，除當日PCR採檢結果需為陰性外，事前訪查作業需完成且訪查紀錄為符合狀況，才會讓檢疫者搭乘防疫計程車返家續檢疫。

他說，縣府相關局處日前邀集防疫旅館業者及各醫療院所開會，並與東區傳染病醫療網提前進行防疫旅館防疫動線查核，近期將再與感染、空調專家及相關人員組隊稽查，確保住宿環境安全。

防疫計程車提高到卅輛

因應春節國人返台需求，花蓮縣防疫旅館量能由原先八家、二百卅四間，擴增至十一家、四百四十一間；防疫計程車量能從原先八輛，擴增至卅輛，醫療團隊則調整成「到點PCR採檢」，檢疫者不需往返醫院，當日採檢結果若為陰性，隔日就可搭乘防疫計程車返家繼續檢疫。

中央流行疫情指揮中心春節檢疫政策，包括方案A為入住防疫旅宿完成檢疫期十四天及接續自主健康管理七天；方案B為十天入住防疫旅宿，接續四天在家居家檢疫後再進行七天自主健康管理；方案C為七天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，接續七天在家居家檢疫後進行七天自主健康管理。根據統計，入境國人半數以上選擇C方案。

花蓮慈濟醫院出動行動採檢車，至防疫旅館到點為民眾採檢。（花蓮慈濟醫院提供）

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