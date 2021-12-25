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    首頁　>　花蓮縣

    羅志祥唱跨年 花蓮縣府：支持他重新出發

    2021/12/25 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕藝人王力宏人設崩壞延燒，波及即將返鄉花蓮在跨年演唱會復出的羅志祥，有家長向民進黨花蓮縣黨部及部分議員陳情，認為同樣私生活有爭議的羅志祥若登台，恐會影響青少年價值觀，有議員更酸「若請王力宏一起來更好」。花蓮縣政府觀光處長張志翔回應，支持家人在花蓮出發，能有再站起來的力量。

    縣議員楊華美指出，有民眾陳情，跨年邀羅志祥表演可能影響青少年價值觀，但民眾去電縣府，卻得到「名單是電視台決定」回應，要求縣府應把關。

    民進黨籍縣議員莊枝財昨也在臨時會中指出，邀請羅志祥影響花蓮形象，黨部電話被打爆，還指責監督不周，不解縣府為何還要堅持邀請，並推託名單是廠商決定。

    國民黨籍縣議員李秋旺回嗆「人非聖賢，孰能無過」，身為民代該有教育責任，羅志祥犯錯並付出代價，沒必要「繼續追殺」，應讓他有站起來的機會，教育孩子「有過能改」才是重點。

    陳姓家長認為「音樂歸音樂，專業歸專業」，難道中央官員被爆出外遇生子都有下台負責嗎？還不是以尊重專業、私生活不便評論等理由平息；台灣是個多元包容社會，若有媽媽「沒辦法接受小孩去看羅志祥演出」，就請管好自己的小孩，不要剝奪其他孩子欣賞音樂的權利。

    「家鄉是永遠的避風港，提供支持力量！」縣府觀光處長張志翔回應，人生路上大家都會犯一些錯，羅志祥這段時間自我反省、沉潛很久，沒有參加過商演，現在準備差不多，希望在家鄉重新出發，花蓮是他的家鄉，「我們支持家人」讓他在花蓮出發，能有再站起來的力量，希望議員也可用這樣的心情給予支持。

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