羅志祥唱跨年 花蓮家長憂價值觀崩壞

花蓮縣政府十七日發布太平洋觀光節宣傳海報，羅志祥被放在最顯眼位置，負責三十一日跨年壓軸，有民眾陳情，跨年請羅志祥表演可能影響青少年價值觀。（縣府提供）

2021/12/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藝人王力宏被妻子爆料私生活混亂，人設崩壞，這把火也燒到即將在花蓮跨年演唱會「復出」的小豬羅志祥，花蓮縣議員楊華美昨在議會指出，有民眾陳情，跨年請到羅志祥表演可能影響青少年價值觀，但民眾打電話去縣府，卻得到「名單是電視台決定」回應，要求縣府應把關。縣府秘書長張逸華表示，「非常重視民眾意見」，將彙整各方意見，與業務單位、電視台研議後，今天會有正式回應。

縣府：演出名單今有正式回應

外婆住在花蓮的藝人羅志祥，去年被前女友指控私生活不檢，沈寂好一陣子，今年受邀在「花蓮太平洋觀光節」復出，本月卅一日跨年夜將與周湯豪、陳勢安等藝人唱壓軸，縣府十七日發布的跨年宣傳海報，不但把羅志祥擺在最顯眼位置，縣府的宣傳新聞稿還指出，「歷經風波後復出的亞洲天王羅志祥」、「小豬特別把最重要的復出秀獻給家鄉花蓮」。

然而受到王力宏事件影響，花蓮網友酸「花蓮跨年今年邀羅志祥，明年邀王力宏？」、「是沒有別的藝人可以邀？」「為什麼有小豬卻沒有王力宏，要大集合啊」；也有地方媽媽說「沒辦法接受小孩去看羅志祥演出」。

縣議員楊華美說，花蓮縣政府主辦六天六夜跨年活動，參加對象有許多花蓮青少年，王力宏事件發生後她接獲民眾陳情，跨年活動邀請「品德有爭議」藝人並不妥當，會讓青少年產生錯誤的價值觀；陳情民眾曾打電話向縣府反應，但縣府身為主辦單位卻推說「名單是電視台決定、不是縣府」，試問主辦單位不能決定，有可能嗎？希望縣府把關，該換人就換人。

縣府秘書長張逸華表示，「非常重視民眾意見」，將彙整各方意見，與業務單位、電視台研議。縣府內部一位不願具名人員說，羅志祥是花蓮子弟，縣府十七日發布晚會藝人名單時，王力宏事件尚未爆出，第一時間也無負面反應，由於電視台的藝人名單也有分等級，名單「應該是有機會調整」。

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