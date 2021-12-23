耶誕節開打 花蓮再設3處疫苗快打站

花蓮縣週六耶誕節當天，將再開三處機動疫苗接種站，希望衝刺疫苗涵蓋率，圖為本月初在遠東百貨花蓮店快打站接種情形。（記者花孟璟攝）

2021/12/23 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為衝高疫苗接種涵蓋率，中央要求各縣市在賣場等公共場所設置「機動疫苗接種站」，隨到隨打，花蓮縣衛生局昨宣佈，本週六（二十五日）將在花蓮市遠百、吉安、壽豐設置三處AZ或BNT機動接種站，到遠百接種就有送大水梨及蘋果禮品組；其他二處送衛生紙一串，希望促進接種意願。

遠百花蓮店 送水果禮品組

衛生局統計，花蓮縣卅二萬一九七一人口中，截至昨天為止，共有廿三萬四○六九人打完第一劑，最多人打的AZ疫苗有九萬七千多人接種，第二名是BNT疫苗六萬九千多人，莫德納疫苗也有六萬零九百多人接種，高端疫苗則有六七八二人接種，涵蓋率約七十二點八％，略低於全國的七十九點五％。

第二劑涵蓋人口十八萬七五四三人，包括AZ八萬二千多人、莫德納五萬四千六百多人、BNT四萬四千九百多人，高端也有五千四百七十六人打完第二劑，涵蓋率五十八點三％，落後全國的六十五點六％。

配合中央疫苗接種政策，花蓮本月陸續開闢機動疫苗接種站，衛生局統計，包括本月五日在遠百花蓮店共八十一人接種莫德納疫苗；本月十一日在吉安鄉好客廣場則有AZ疫苗五十六人、BNT疫苗二○七人完成接種。

衛生局指出，本週六耶誕節將加開三場機動接種站，花蓮市場次位於遠百花蓮店（一樓H&M專櫃旁），接種時間是下午三點到晚上九點，現場發五百個號碼牌依序接種，可選AZ或BNT疫苗，來就送水梨、大蘋果、衛生紙一包套裝組，與上次相同。

壽豐、吉安場 送衛生紙

壽豐場、吉安場均接種BNT疫苗，週六上午九點到十一點在壽豐鄉農會前廣場，發放二百張號碼牌；吉安場是週六下午二點到六點在好客廣場，發放四百張號碼牌。衛生局表示，其他疫苗都必須滿十八歲才能接種，BNT只要滿十二歲即可，第二劑間隔至少四週，提醒民眾攜帶健保卡、身分證、小黃卡（第二劑）前來接種，來就送衛生紙一串。

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