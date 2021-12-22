合歡山雪季登山 須簽安全切結書

合歡山雪季將從12月31日至明年2月28日，登山須簽安全切結書。 （警方提供）

2021/12/22 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中央氣象局預估本週六（廿五日）耶誕節，可能有入冬最強冷空氣南下，海拔三千公尺以上高山，包括玉山、雪山、合歡山都有機會飄雪，降雪機率越晚越高；太魯閣國家公園管理處目前已公告十二月卅一日至明年二月廿八日為合歡山雪季期間，申請登山者均須簽署安全切結書。

12月31日至明年2月28日

合歡山雪季期間自年底展開，為期六十天到明年二月廿八日，期間將進行交通疏導管制，路段包括台十四甲大禹嶺、武嶺及翠峰路段，未積雪疏導、積雪或路面結冰時則實施管制，視剷雪狀況掛雪鍊放行。其中農曆春節九天連假及各星期例假日，警方、太管處及公路總局等單位訂為加強確保交通安全順暢重點期間。

將進行交通疏導管制

針對雪季期間登山安全，太管處將加強生態保護區步道申請與管制，不論有無下雪，只要山友申請進入太魯閣生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），除依規申請入園，還要附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

太管處表示，安全計畫書內容包括登山行程、人員雪季登山經歷與體能、個人或團體裝備、風險自我評估及留守人員等資料；安全切結書則要有領隊或申請人簽名，以示屬實及負責。若山區大雪，得視雪況公告暫停入園申請，待積雪消融後再恢復受理。

本週六高山可能飄雪

太管處巡山員與保七總隊第九大隊員警，也將在各登山口處，採抽檢方式，查看山友是否依規定，攜帶攀登雪地使用的重型裝備及入山入園資料。

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