作家王威智 獲花蓮文化薪傳獎

花蓮藝文界奧斯卡獎「花蓮縣文化薪傳獎」昨由縣長徐榛蔚（右二）頒獎給作家王威智（左一），與文化局長吳勁毅（右一）、文化工作者賴秀美（左二）合影留念。（花蓮縣政府提供）

2021/12/21 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮作家王威智長年筆耕，作品包括散文、評論等，寫作範疇含括自然生態紀實、歷史文獻考究，曾任洄瀾文教基金會秘書的他，也是「洄瀾本土叢書」幕後推手，今年度榮獲「花蓮縣文化薪傳獎」殊榮，昨天由縣長徐榛蔚頒獎，肯定他在文學領域的扎根及貢獻。

花蓮文化薪傳獎從一九九一年開始辦理，今年邁入第卅一年，今年共二十二人入圍候選，經評審出得主為作家王威智，著有散文集《越嶺紀》、《地圖繪製學》、《臺灣老虎郵：百年前臺灣民主國發行郵票的故事》、《製圖師的預言》等。

他早期曾擔任洄瀾文教基金會秘書，是出版「洄瀾本土叢書」的幕後推手，也編過花蓮詩人陳黎的作品評論集，二○一三年連結在地作家群，統籌「五種觀看花蓮的方式」的協力寫作計畫出版，在文學推廣上具有薪傳意義。

評審委員意見指出，王威智作品從自然生態的紀實至文獻的考究，他擅長將神話、歷史、文化、地理等諸多元素巧妙的融合，他長年經營在地書寫，深知地域性與世界性必須輾轉辯證，才能超越地域限制，其在地人文歷史的火候和底蘊，獨特的文字表現與創意書寫形態，在花蓮在地書寫的版圖中，樹立可觀的里程碑。

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