花蓮跨年演唱會加持 住房率破9成

花蓮縣跨年演唱會大卡司接力演唱，吸引追星族，住房率已破九成。（資料照，花蓮縣府提供）

2021/12/19 05:30

26日起連辦6天 藝人卡司吸引追星族朝聖 五倍券、國旅券加碼好康 春節訂房也超夯

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣廿六日起將在東大門廣場連辦六天跨年演唱會，在羅志祥、告五人、玖壹壹、畢書盡等超強陣容加持下，吸引大批追星族朝聖，年底旅宿住房率已破九成，加上五倍券、國旅券，連明年農曆春節住房率平均也達七成。

國旅市場回溫，花蓮目前周末連假住房率均有八成以上，蘇花改車流略增，縣內各美食名店、熱門拍照景點也湧入人潮，今年跨年元旦連假，花蓮舉辦六天演唱會及陸海空迎曙光活動，住房率幾乎一房難求。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，跨年住房率評價較好民宿已滿房；花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，跨年連假平均住房率超過八成。

花蓮旅宿業目前也陸續收到春節住宿訂單，以初一至初三最多，平均住房率超過七成。福容花蓮店跨年住房率趨近九成；理想大地度假飯店跨年約達九成五，農曆新年有九成；煙波太魯閣、煙波花蓮館跨年連假幾乎滿房，春節已湧入大批訂房電話。

瑞穗天合國際觀光酒店耶誕跨年期間住房率九成五，除夕至初五住房率達九成，春節期間將結合地方創生特色「瑞穗市集」，集結在地原住民、農特產與闖關遊戲等卅多個攤位與民眾同歡。

玩花蓮抽賓士 泡湯也可抽獎

花蓮縣府搭配五倍券商機，年底前加碼推出「玩花蓮抽賓士，再抽百萬Q幣」及「旅行社獎勵計畫」振興方案，民眾入住花蓮合法旅宿均可參加抽獎；交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處則推「暖泡台灣好湯」活動，在花蓮特約店家使用五倍券、國旅券，消費滿二百元可憑消費憑證上網登錄抽獎，獎項包括最新iPhone十三手機 、五星級溫泉飯店住宿券等。

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