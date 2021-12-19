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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮四案同意票數 全數大於不同意

    花蓮四大公投案投票率三成六，同意票數全數大於不同意，圖為昨天選務人員於投開票所進行開票情形。（記者花孟璟攝）

    花蓮四大公投案投票率三成六，同意票數全數大於不同意，圖為昨天選務人員於投開票所進行開票情形。（記者花孟璟攝）

    2021/12/19 05:30

    〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、三接遷離等四大公投案，花蓮縣投票率三六．○一％，根據中選會公布開票結果，花蓮四案「同意」票數，全數大於「不同意」票數。

    民進黨部：政治生態藍大於綠

    花蓮公投四案同意票雖開出好成績，但針對全台公投開票四案全遭否決。國民黨籍立委傅崐萁昨在臉書沮喪寫道「團結的民進黨逆風而襲，徹底打敗了貌合神離的在野黨。」他認為，在野諸侯都是冷漠旁觀的路人甲，這樣的結果不難看到！未來藍營要如何在遍體鱗傷的重創中，重拾人民的信心，痛下決心的揮淚斬馬謖，「告別藍皮綠骨方能重振士氣！」

    民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊分析，花蓮政治氛圍本來就藍大於綠，加上立委傅崐萁跟縣長徐榛蔚夫妻合體，拉抬投票力度。中間選民對於公投較不關心，投票結果呈現出「深藍」與「深綠」兩端對於公投看法，民進黨未來還有很大努力空間。

    花蓮縣共有三二七個投開票所，投票權人廿七萬五○九一人，投票率三六．○一％、無人違規。其中第十七案「重啟核四」的「同意」六六九二九票，「不同意」三○八五一票，有效同意票數對投票權人數二四．三三％；第十八案「反萊豬進口」的「同意」六八三九五票，「不同意」二九三八一票，有效同意票數對投票權人數二四．八六％。

    第十九案「公投綁大選」「同意」六八一九一票，「不同意」二九五九六票，有效同意票數對投票權人數二四．七九％：第廿案「三接遷離」「同意」六八○一三票，「不同意」二九七四九票，有效同意票數對投票權人數二四．七二％。

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