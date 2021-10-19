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    花蓮城市空間藝術節 11/19登場

    原舞者將在南濱公園海邊迎日出開幕。（花蓮縣府提供）

    原舞者將在南濱公園海邊迎日出開幕。（花蓮縣府提供）

    2021/10/19 05:30

    以「溫花蓮」為主題 藉藝術問與答 16組藝術家、逾30個店家參與

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕第2屆「花蓮城市空間藝術節」將於11月19至21日在花蓮市、壽豐鄉登場，成為疫情後花蓮最大場的藝術活動。藝術總監林昆穎說，將透過藝術來提問及回答，期盼花蓮成為一個「看得見交流」的城市。

    花蓮市、壽豐都有活動

    花蓮城市空間藝術節以「溫花蓮」為主題，以日出香榭大道「日出未來河」為軸心，16組藝術家、30多個店家參與「8道城市提問」等活動，兩端是花蓮南濱公園日出廣場、花蓮文創園區，邀請民眾加入。

    林昆穎說，自己是花蓮子弟，心中對花蓮有許多疑問，比如從日本時代就有的溝上人家，現在是棋盤格大道，藝術節將以「8道提問」轉化而成的跨域藝術作品呈現。

    清晨5點 開幕迎日出

    其中由藝術家謝佑承、王中原創作「校準：路徑」，以螢光膠帶貼紙呈現道路斜度的地景，在夜晚會發光，透過藝術引發大家討論，包括「未來的未來，它有沒有可能回到一條河、一個親水公園？」林昆穎說，藝術節是中性的，正面我們召喚出來，負面的部份也不會忘記。

    花蓮縣府表示，開幕活動將在11月20、21日清晨5點，邀請部落劇會所、原舞者、冉而山劇場、阿努、DJ汝妮演出，迎接魔幻的日出時刻；藝術節也將拉到壽豐鄉豐田社區，大玩「真人RPG」闖關，經歷返鄉青農遭遇的問題及挑戰。

    花蓮紅毛溪加蓋，用大理石造出「日出香榭大道」，路面卻朝兩側傾斜6%至9%，日前颱風環流，周邊住家一度淹水，將透過藝術來提問及回答。

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