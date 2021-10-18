吉安光華村家貓遇害 4隻肇事犬被捉

花蓮縣賴姓男子飼養十年的愛貓遭四隻流浪犬攻擊，啃咬釘死的木板把公貓拖出在大街上活活分屍咬死。（賴先生提供）

2021/10/18 05:30

縣府誘捕 將進行絕育及收容 如追查出有飼主 將依法開罰

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣內流浪犬口總數估計破萬隻，流浪犬又惹禍，花蓮縣七星潭、南北濱海岸地帶經常有流浪犬群聚，吉安鄉光華村上週發生家貓被流浪犬圍攻甚至分屍，縣府接獲陳情後現場誘捕肇事犬，經初步瞭解，4隻肇事犬隻應為無主流浪犬，由花蓮縣政府農業處送交收容所進行絕育及收容，不會再回放原地。

曾發生遊客遭犬隻群攻意外

上週三發生浪犬攻擊家貓的光華村，位於花蓮流浪犬群聚密度較高的化仁海堤、光華工業區附近，該區經常可以看到流浪犬群聚，每個群體多達7、8隻，少則5、6隻，過去就發生遊客遭流浪犬群攻的意外。花蓮縣動物防疫所所長周黃得榮說，針對13日流浪犬闖入民宅院子攻擊家貓，附近區域經吉安鄉公所設置誘捕籠捕捉，目前捉到的4隻肇事犬，初步了解為無主流浪犬，誘捕後已送收容所絕育及收容。

周黃得榮說，如追查出肇事犬有飼主，則該飼主疏縱犬隻，已違反動物保護法規定，縣府將處以新台幣3000元到1萬5000元罰鍰；而另依據民法規定，受害民眾亦得提起犬隻所屬飼主的民事責任；受害家貓的飼主也會再予以行政調查釐清，是否有涉及違反動物保護法相關規定。

籲民眾勿隨意餵食 以免聚集

縣府農業處長吳昆儒也說，後續將派員前往光華村進行家戶訪視，呼籲宣導飼主應盡的法律責任，包括應管養、絕育、寵物登記、狂犬病疫苗注射等，由於光華村南濱的海岸地區及鄰近的農場景點區為遊客造訪點，縣府籲請民眾切勿隨意餵食流浪犬，切斷食物來源以免犬隻聚集、引發人犬衝突。

花縣流浪犬破萬 將從源頭減量

縣府指出，花蓮縣內流浪犬口總數估計破萬隻，出沒地點除南濱公園、化仁海堤及光華工業區之外，七星潭風景區也吸引野犬聚集。

縣府表示，目前進行免費的犬貓三合一（絕育、寵物登記、狂犬病疫苗施打）活動，呼籲飼主帶狗狗接受手術及疫苗，另為了源頭減少流浪犬數量，動植物防疫所也將持續進行誘捕、絕育及收容。

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