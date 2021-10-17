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    首頁　>　花蓮縣

    雨彈狂襲 花縣府安檢20座重要橋梁

    鳳林溪林田橋因溪水增高暴漲及橋面有龜裂痕，將進行特別檢測。（鳳林鄉公所提供）

    鳳林溪林田橋因溪水增高暴漲及橋面有龜裂痕，將進行特別檢測。（鳳林鄉公所提供）

    2021/10/17 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕先前圓規颱風外圍環流結合東北季風共伴效應，花蓮縣自11日起的連續3天雨量破千毫米，已達年雨量一半，在雨彈狂襲下，多處路段坍方且溪水暴漲，縣府即日起將針對20座重要通行聯絡橋梁，啟動特別安全檢測。

    受颱風外圍環流影響降雨劇烈，花蓮11日起的3天累積降雨量達1017毫米，接近年平均總雨量2100毫米的一半，秀姑巒溪、花蓮溪等水位均逼近二級警戒值，全縣170條土石流潛勢溪流，更有160條發布紅、黃色警戒，不但公路積水、落石阻斷交通，也有泥流圍困民宅等多起災情傳出。

    縣長徐榛蔚說，即起將進行縣內轄管橋梁特別檢測，若有毀壞情況即時予以修復，確保鄉親通行安全無虞。縣府表示，縣轄管橋梁總計622座，每2年委外請專業技術顧問公司定期檢測，主要以目視檢測為主，定檢結果均會製作成果函送各管理機關；特別檢測啟動時機，為地震後及颱風（豪雨）後，針對發生點及主要通行重要橋梁進行檢測。

    委外廠商須7日內完成特檢

    縣府指出，啟動特檢委外專業廠商接獲通知後，須於7日內依橋梁名單完成檢測，並提出特檢報告送府備存，本次安檢橋梁，主要針對中央管河川花蓮溪水系、秀姑巒溪水系及富源溪，挑選包括瑞穗大橋、高寮大橋、崙天大橋、明里大橋、白鷺橋、山里一號橋、山里二橋、林田橋、西寶大橋、支亞干溪橋、月眉大橋、瑞岡大橋、北崗大橋、安定橋、興鶴橋、銅門大橋、中興橋、玉長大橋及卓富大橋等20座重要通行聯絡橋梁，檢測橋墩及下部結構。

    另外，富里鄉明里村石平橋上游路面受秀姑巒溪沖刷嚴重，經相關單位會勘後，預計進行改建。經濟部水利署第九河川局表示，石平橋橋長100公尺，秀姑巒溪河道寬為206公尺，目前橋梁引道及部分稻田均位於河道內，遇颱風、豪雨、河川水位升高時，有遭沖毀及淹沒疑慮，建議提報橋梁改建計畫，改善橋長不足、阻礙水流的問題。

    花蓮鳳林鎮林田橋也在這次特別檢測橋梁名單中。（鳳林鎮公所提供）

    花蓮鳳林鎮林田橋也在這次特別檢測橋梁名單中。（鳳林鎮公所提供）

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