花蓮圓規農損估1992萬 啟動現金救助

圓規颱風為花蓮帶來連日驚人雨勢，香蕉等農作物不敵豪雨及強風攔腰折斷。（花蓮縣府提供）

2021/10/15 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕圓規颱風外圍環流連日來為花蓮帶來驚人雨勢，稻米等農作物損失慘重，農委會副主委陳添壽昨天到花蓮勘災，經農糧署截至下午4時災情統計，花蓮縣估農業損失約新台幣1992萬元，大豆、食用玉米、香蕉及稻米等4項作物，即起啟動開放農民申請現金救助。

農委會副主委下鄉勘災

圓規颱風帶來連續強降雨，造成東部農作嚴重受損，農委會初步統計，截至昨天下午4時，花蓮縣農損約1992萬元，香蕉、木瓜、食用玉米、大豆、甘藍菜及稻米等都有災損，其中主要集中在二期水稻，損失超過1200萬元。

二期水稻損失逾1200萬

農委會副主委陳添壽昨在農糧署東區分署長徐煇妃、花蓮區農業改良場長杜麗華及縣府農業處長吳昆儒陪同下，自壽豐鄉視察香蕉田後，依序到光復鄉、玉里鎮及富里鄉，關心大豆及水稻等受災情形。

陳添壽說，颱風連日帶來強大雨量，對農作物影響很大，勘查作物大多因接近採收期，所致損失也較多，農委會已於第一時間公告香蕉、稻米等作物農業天然災害現金救助及低利貸款，請農友儘速洽地區公所申辦，協助減少損失。

農會預估今年稻米減產

由於玉里、富里為東部稻米主要產區，2地種植面積合計逾6500公頃，因倒伏情形嚴重，恐造成後續稻穗不稔實等情況，加上雨勢未停泡水，發芽情形也會導致延遲性災害，農會預估今年稻米將會減產。

縣府農業處說，依據農產業天然災害救助作業要點規定，申報項目損失率達20％以上者，就會給予救助，目前花蓮大豆、食用玉米、香蕉及稻米等4項作物，已符合現金救助及低利貸款申請。

農業處指出，縣內大豆每公頃現金救助2萬4000元、食用玉米每公頃3萬6000元、香蕉每公頃7萬5000元，玉里鎮及富里鄉的稻米每公頃1萬8000元。即起至23日止，請受災農民檢具相關文件，到耕地所在的鄉鎮市公所辦理，若遇休假日則順延至第一個上班日申請。

花蓮災後農損估1992萬元，農委會副主委陳添壽（右一）昨在縣府農業處長吳昆儒（右二）等人陪同下到花蓮勘災。（花蓮縣府提供）

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