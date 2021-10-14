圓規雨彈狂襲花蓮 水淹路斷民受困

滾滾黃色泥巴水流經家門口，源城里一家7口被消防局人員緊急救出。（花蓮縣消防局提供）

2021/10/14 05:30

72小時累積雨量破1千毫米 全縣9成土石流潛勢溪流發布紅、黃色警戒

〔記者花孟璟、王錦義／花蓮報導〕「圓規」颱風已遠離台灣，但外圍環流結合東北季風共伴效應，持續在花蓮降下豪雨，昨天24小時內仍降下將近500毫米雨量，72小時累積雨量破1000毫米；大雨不斷不但公路積水、落石阻斷，也有泥流圍困民宅災情，花蓮縣府昨午宣佈全縣停班停課後，也提醒民眾，今年4到7月花蓮頻繁地震，加上土壤含水量飽和，這幾天務必注意可能的土石流、土石崩塌災情。

赤科山1004毫米雨量最高

截至昨傍晚5點半，3天來以玉里鎮赤科山降下1004毫米最高，超過900毫米的包括天祥969.5毫米、瑞穗924毫米、萬榮鄉大安942.5毫米，24小時累積雨量以大安493毫米最驚人，赤科山也下了448.5毫米，全縣高達9成的土石流潛勢溪流發布紅、黃色警戒（紅色113條、黃色47條）。

台9線光復玉里段水淹膝蓋

因降雨劇烈，秀姑巒溪、花蓮溪水位均逼近二級警戒值，中橫公路多處落石，因雨勢持續，昨晚關原至太魯閣段預警封路；台九線省道光復、玉里段積水到膝蓋，玉里源城里有住宅遭泥流入侵受困，由消防局救出1家7口；瑞穗鄉瑞港公路中斷封路，造成奇美村成為孤島，由豐濱、瑞穗鄉接力將洗腎病人送下山，交家屬自行送醫。

瑞港公路中斷 奇美村成孤島

公路總局表示，台8線今天將依雨勢及實際路況，另行公佈恢復通車時間；至於花64線瑞港公路2.3K至3K、12K至14K路基掏空、崩塌嚴重造成中斷，秀林鄉銅門聯外道路坍方、玉里高寮竹林橋裂損，都待縣府後續重建。

泥流圍困民宅 1家7口獲救

由於災情嚴重，昨天上午僅7鄉鎮陸續停班停課，至中午縣府才宣佈全縣停班停課，家長冒雨接孩子回家還造成大塞車；各鄉鎮昨天由鄉鎮公所與警方、軍方通力合作，共撤離2016人安置20處安全地點。

豪雨橫掃，致花蓮市區污水下水道管線再度噴發，市區多處污水下水道人孔蓋呈現「湧泉」，低窪處積水等狀況，位於忠烈祠旁新興路坡道疑似因路基遭雨水掏空，路面出現坑洞，花蓮市公所派員搶修，呼籲用路人行經時注意施工。

奇美部落村民唯一通往外界的道路，出現大面積路基流失，邊坡滑落長達10多公尺。（瑞穗鄉公所提供）

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