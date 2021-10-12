花蓮秀林、萬榮 508人預防性撤離

花蓮縣政府昨下午針對秀林鄉與萬榮預計降雨達土石流警戒區域，強制撤離村民。（新城警分局提供）

2021/10/12 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕圓規颱風外圍環流在花蓮地區造成大雨與強風，花蓮縣政府昨天下午3點半開始，針對秀林鄉與萬榮預計降雨達土石流警戒的區域強制撤離村民，並宣布秀林鄉、萬榮鄉昨天晚上停班停課；公路總局也在昨晚8點後宣布中橫公路東段預警性封路，今天視風雨狀況開放通行，而颱風也一度造成花蓮1萬4000多戶停電。

中橫東段預警性封路 今視風雨開放

昨天下午秀林鄉各村在警方及陸軍官兵協助下，挨家挨戶拜訪通知，希望入夜後離開土石流警戒區移動往安全地點，多數村民都表示自行前往親友家避難，少數選擇入住到縣府開設的收容所過夜，警方也用太魯閣族語沿路警車廣播，宣導做好防颱準備。陸軍第二作戰區表示，截至昨傍晚5點半撤離萬榮鄉184人、秀林鄉324人前往收容所暫避。

逾1萬4000戶停電 經搶修陸續供電

台電花蓮區處指出，花蓮市、吉安鄉及和平地區發生停電，截至下午5點合計14875停電，經搶修陸續恢復供電。

昨天也是雙十連假收假日，花蓮縣府統計，花蓮火車站進出7萬2000人次、公路進入花蓮的車輛近4萬輛；觀光景點新天堂樂園破7萬人次、東大門夜市3萬4000人次、太魯閣國家公園約3萬1000人次、海洋公園1萬1000人次、台泥DAKA園區2萬6000人次、鯉魚潭風景區1萬5000人次、七星潭風景區1萬6000人次。

收假日碰到颱風攪局，台鐵也加開7班次輸運往北的旅客；蘇花路廊昨天中午過後湧現北上車潮；而中橫公路關原（114.6k）至太魯閣（184.5k）路段，晚間8點起實施預警性封閉。

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