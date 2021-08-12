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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮礦石稅草案卡關 府會再協商

    2021/08/12 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案，因涉及開徵稅額爭議，加上縣政府與礦石業者尚有官司訴訟，縣議會前日以適法疑慮退回草案，縣庫恐少最大筆自有財源10億稅收，引發外界關注。對此，花蓮縣議會昨重申「未反對合法徵收礦石稅」，縣府重送無疑義條例，就會加開臨時會審理。花蓮縣府回應，一切依法令規定辦理。

    議會︰重送條例 縣府︰依法辦理

    花蓮縣議會昨上午召開臨時會一讀會，議長張峻要求縣府代理秘書長張逸華、地方稅務局長呂玉枝，說明礦石稅退回過程。張逸華說，縣府開徵礦石稅絕對合法，福安礦石業者提出訴訟主因在於稅率，若議員認為以每公噸70元計徵有適當性問題，可送大會後討論，希望議會同意審查特別稅草案。

    議長︰要求徵收「合法礦石稅」

    議長張峻重申，議會並未反對礦石稅，而是要求徵收「合法礦石稅」，不是有司法爭議的案件還直接送進大會，由議員背書，若再審及釋憲均敗訴，誰要負責100多億元賠償金，自治條例若無爭議性內容，縣府可盡快送大會審議。

    縣議員︰縣府不修法 可退回

    縣議員莊枝財說，縣府與福安礦業公司訴訟敗訴，就應依法院判決，賠償違法徵收金額，並修正今年屆期礦石稅自治條例的開徵稅額，符合地方稅法通則，稅額調高上限在30％內規定，如今敗訴不賠錢還不修法，「縣議會就有充分理由退回草案」，議員不反對徵收礦石稅，但絕對不會做縣府未依法行政的幫兇。

    外界關心縣府是否還能在此次臨時會中送審礦石稅自治條例。縣議會表示，因為本次臨時會已完成程序會及一讀會程序，如礦石稅自治條例再依最高行政法院判決無疑義的部分送進議會，議會會加開臨時會審理，避免本縣稅源減少，增加縣庫收入。

    縣府稅額 維持每公噸70元

    「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」上月底屆期，縣府重送議會審議，稅額維持每公噸70元計徵，並將開徵年限由1年調為4年，但因2016年起從10元提升至70元漲幅太大，福安礦業公司不服提行政訴訟。縣府今年2月被最高行政法院判敗訴後，依法提起再審和釋憲。

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