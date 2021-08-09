花蓮金針花季 8月14日起人流限2000人

富里鄉六十石山花季防疫，實施山區總量管制。（記者花孟璟攝）

2021/08/09 05:30

交管時段從8月14日起到9月21日 時間上午7點半到下午5點

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國二級警戒將延長到8月23日，今年花蓮赤科山、六十石山金針花季交通管制時間也延後半個月至14日才開始，人流降載4成，二大金針山同時間最多容納2000人。富里鄉農會今宣佈今年花季主題「叢林野派對．秘境忘夏夜」，將在線上直播短片派對，也首度推出代言吉祥物「福猩」貼圖藉此宣傳花季觀光。

上山遊客採實聯制

今年花季從7日起到10月14日，交通管制時段則從8月14日起到9月21日，時間上午7點半到下午5點，比往年的8月1日開始慢了半個月。縣府公告指出，因應二級防疫，上山遊客須採取實聯制、遊客人數降載，往年每日平均遊客數各5000人，今年降載至4成後，同一時間人流總量管制2000人，如人潮達到上限將採取一進一出管制。

今年人流降載至4成

其中赤科山管制出入口均位於玉里鎮高寮「松村農莊」；六十石山上山管制站位於「東富禪寺」（台九線308.5K竹田村入口轉入），六十石山下山路線「萬寧至復興部落聯絡道路起點到東里村出口」。

只開放9人座以下車輛

花季交管期間（8/14～9/21），赤科山、六十石山道路禁止甲、乙類大客車上山，只開放9人座以下自小客車、機車、大型重機等通行；由於往東里方向產業道路較為陡峭，花季期間包括一般重型機車、大型重機，禁止從東里村方向下山；警方也將加強在紅線區取締違規停車。

六十石山 15日晚開幕趴

六十石山花季主辦的富里鄉農會除推出Line貼圖「富里福猩」為花季代言，15日晚上7點富里農會臉書專頁舉辦「叢林野派對．秘境忘夏夜」線上開幕趴替，16日、23日、30日的晚上8點也播映花季影片及抽獎，攝影票選等活動。

農會總幹事張素華說，今年有花季限量版「金針花富里米握便當」，須提前預定，電話03-8821705，還結合農家媽媽推出澎湃的「防疫美食派對箱」，菜色包括段木香菇忘憂水餃、金針芋香冬瓜焢肉、黃花菜西魯羹、萱草苦瓜封、南瓜金針筍包等10道好料，宅配含運費只要3000元，讓遊客用味蕾感受六十石山的美麗。

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