花蓮端節住房率0.8％ 徐榛蔚籲勸說退房

端午節仍有一百多名旅客到花蓮住宿，縣長徐榛蔚呼籲業者「溫馨勸導遊客」退房 。（防疫記者會直播截圖）

2021/06/09 05:30

6/11-14共2千人由外縣市搭台鐵來花蓮 盼民眾主動快篩

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣連續第4天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）零確診，累計38人確診、14人出院。花蓮縣長徐榛蔚昨宣佈，花蓮各觀光旅宿端午節住房率仍有0.8％、100多人，一旦旅客確診，將公佈業者名稱，呼籲業者「溫馨勸導遊客」；對於是否強制由外縣市進入花蓮民眾快篩？徐榛蔚強調，相信旅客會主動配合。

徐榛蔚說，依台鐵提供資料，連假11、12日到花蓮約1000人，13、14日也有約1000人，呼籲鄉親告知外縣市家人親友，非必要減少跨縣市移動。

住宿者若確診 公佈業者名稱

根據花蓮縣府統計，透過旅館公會、民宿協會等團體力量，合法旅館、民宿業者有9成自主停業。徐榛蔚感謝業者配合打電話給遊客勸說退房，目前連假住宿率為0.8％、100多人，她呼籲業者「還有0.8％住宿率，請繼續溫馨勸導遊客」，而配合中央防疫政策，如住宿旅客確診，確診者足跡將公佈業者名稱。

花蓮及玉里火車站 設快篩站

徐榛蔚指出，若端節假期一定要來花蓮，呼籲民眾配合出站前到花蓮火車站、玉里火車站設置的快篩站快篩，是否「強制篩檢」？徐榛蔚說，「相信大家都非常理性、願意主動配合」。

社福機構相關人員 第4類施打

衛生局昨天宣佈，將把「機構及社福照顧系統人員及其受照顧者」提前到第四類順序施打。

對於中央流行疫情指揮中心表示「調整順序將減配疫苗」，衛生局長朱家祥指出，長照機構老人有慢性病，一旦染疫死亡率高，因此調整順序提前接種、做最好的保護；他說，「相信中央會適時調整」，花蓮縣也會遵循中央指示，全力辦理防疫。

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