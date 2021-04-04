《台鐵出軌》護理長兼搜救隊員 現場醫院兩頭跑

花蓮慈院夜班護理長涂炳旭，身兼花蓮特搜隊成員。（記者林敬倫攝）

2021/04/04 05:30

〔記者林敬倫／花蓮報導〕花蓮慈院夜班護理長涂炳旭，身兼花蓮特搜隊成員的身分，太魯閣號翻車時，他騎車趕到事故現場救援，下午4點又騎車趕回醫院值班，救治送到院事故傷者，義舉被形容為「不是在救人，就是在趕往救人的路上」，感動不少人；他說，整個搜救最大的遺憾，就是好不容易讓一名無生命跡象的病患恢復心跳，送醫卻仍然不治。

涂炳旭台南人 慈院服務21年

涂炳旭是台南人，在慈濟醫院服務21年，和老婆因此定居在花蓮，家住花蓮火車站附近，太魯閣號翻車時，立刻騎上機車前往消防局，再趕往現場救援，花了約38分鐘，2年前因為興趣，開始投入搜救工作。

首次遇到隧道型救災 隨機應變

涂炳旭說，在現場發現一個疑似是買站票的旅客，腿整個都爛了，被搶救出隧道時，呈現瀕死的狀態，後續雖然恢復呼吸和脈搏，但在送醫途中仍不幸罹難，讓他感到遺憾。

涂炳旭指出，醫院的葉醫師問他︰「如果再一次遇到相同的病人，能否救回來？」他表示，這個問題會永存在心中，第一次遇到隧道型的救災，大家都隨機應變，萬一再遇到類似的情況，應該努力找出更好的方法，幫助更多的人。

涂炳旭表示，從事搜救工作約2年，大學時曾參加登山社，很喜歡玩繩索，能把工作和興趣結合很讚，雖然救災時做兩份工，還是會累，他說，如果體力真的撐不住就休息，還好這次運氣不錯，是在休息充足的情況下，投入救災。

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