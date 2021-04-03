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    首頁　>　花蓮縣

    吉安、慈院合作 打造失智友善社區

    吉安鄉公所與慈濟醫院合作召開「整合性預防及延緩失能計畫─失智友善社區」推動會議。（吉安鄉公所提供）

    吉安鄉公所與慈濟醫院合作召開「整合性預防及延緩失能計畫─失智友善社區」推動會議。（吉安鄉公所提供）

    2021/04/03 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉公所與慈濟醫院（簡稱慈院）合作召開「整合性預防及延緩失能計畫—失智友善社區」推動會議，未來希望在吉安鄉建立失智友善社區，由公所成為領頭羊，協助各項資源整合工作，並由下而上從社區、村、鄰的組織、志工到公部門與民間團體，共同連結成為一個推動對失智症患者友善、安全的社區網絡。

    公所協助各項資源整合

    衛福部統計目前台灣失智人口已逾28萬人，且有九成居住在社區中。衛生福利部從2018年起推動各地失智友善社區，藉社區網絡連結社區中的商家、郵局、寺廟、醫療院所、派出所等各場域組織及鄰里成為共同守護力量；例如屏東縣竹田鄉利用智慧科技發展定位追蹤系統，讓失智家庭不再為失智者動向而擔憂，失智者也可安心且自在地生活在社區中。

    鄉長游淑貞說，失智症並不可怕，許多失智症患者初期症狀常讓子女無法理解，要牢記「看、問、留、撥」口訣，若有異狀應善用醫療資源，及早發現能及早治療、控制；而社會大眾也應該對失智症有正確認識，讓失智者在熟悉友善社區環境中保有尊重、安心與安全的生活，感受到歸屬感並對社區有所貢獻，並降低社區長者罹患失智症風險。

    慈院辦失智活動與宣導

    慈濟醫院失智共照中心主任張幸齡說，花蓮縣失智總人口推估約4417人，今年是慈濟醫院承辦國健署「失智友善社區」計畫，持續在吉安鄉推展的第二年，包括在吉安各社區辦理的「土豆劇場」與失智宣導、在好客藝術村辦理的「失智長者自畫像展」和「失智影展」，以及與鄉公所、老人暨家庭關懷協會合辦的「讓愛同行RUN伴活動」，都是在推動友善失智環境的重要里程碑。

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