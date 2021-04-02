花蓮23家牙科 4/12前孕婦、兒少免掛號費

花蓮有23家牙科診所配合衛生局提供15歲以下兒少及孕婦，在4月12日前享免掛號費優惠。圖為牙醫師入校為偏鄉孩童塗氟。（花蓮縣衛生局提供）

2021/04/02 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣衛生局與中華民國牙醫師公會全國聯合會合作，舉辦「2021年兒童口腔健康週—親善愛心院所」，即日起至4月12日，針對縣內15歲以下兒少及孕婦，提供就診免收掛號費服務，全縣共23家牙科診所響應，鼓勵家長重視兒童口腔保健。

就診看牙或接受預防保健

15歲以下兒少及懷孕婦女在4月12日前，在花蓮縣內23家牙科診所就診或接受預防保健服務，僅需負擔部分費用免掛號費；並依衛生福利部計畫，補助兒童臼齒「窩溝封填」及「牙齒塗氟」，減少蛀牙率。

衛生局長朱家祥表示，幼童牙齒塗氟就像是為牙齒穿上防護衣，可降低乳牙齲齒率達33％、恆牙齲齒率46％，是幼童齲齒預防最佳利器，花蓮牙醫師公會為協助偏鄉幼兒齲齒防治，也與鄉鎮公所合作，提供有需求的幼兒園，由醫師入園為學童進行塗氟預防性治療。

朱家祥說，過去預防齲齒較不受家長重視，但根據世界衛生組織研究證實，「氟」是人體必需微量元素之一，在食用鹽中添加200至250ppm濃度氟化物，能有效降低約五成的齲齒盛行率，攝取適量氟化物也對牙齒與骨骼有幫助，市售一般食用鹽多數均有添加氟化物，家長購買時可特別注意標示。

花蓮縣23家提供看牙免收掛號費診所名單為，花蓮市菁湛、政安、德生、穆牙、郭明宗、林肯、甘牙醫、門諾醫院牙科、信望愛、頂新、衛福部花蓮醫院牙科；吉安鄉慶豐、德康美、正光、川盛、尤牙醫、周牙醫；壽豐鄉上九；鳳林鎮欣岡；光復鄉菁華、光復；玉里鎮臺北榮民總醫院玉里分院及富里鄉衛生所。

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