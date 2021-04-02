瑞穗舞鶴崩塌地持續位移 距村落3公里

林管處於崩塌地四周農路入口處設立警示牌，呼籲民眾非必要時避免進入。（花蓮林管處提供）

2021/04/02 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕位於花蓮縣瑞穗鄉自來水舞鶴淨水廠上方山坡，在2016年強颱莫蘭蒂侵台後部分崩塌，花蓮林區管理處獲報監控，發現崩塌地至今仍持續位移，雖距離舞鶴台地目視約3公里遠，並不影響附近居民安全，仍呼籲民眾非必要勿進入崩塌潛勢區。

林管處：不影響居民安全

舞鶴崩塌地是全國大規模崩塌潛勢區之一，花蓮林管處近年持續派員勘查，崩塌面積目前已達17公頃、滑動深度約35公尺，預估滑動土體約有340萬立方公尺。

花蓮林管處治山課長黎璧瑞說，去年7月監測滑動數據，發現崩塌地持續位移，已超出每日滑動速率的警戒值，隨即邀請專家學者、相關單位及居民召開緊急說明會，並建立緊急聯絡網、設置告示牌警示，瑞穗鄉公所也視氣候狀況，評估封閉道路必要性。

崩塌面積17公頃 民眾勿入

黎璧瑞表示，崩塌地距離舞鶴台地西側目視的直線距離約3公里遠，尚不影響附近村落，請居民無須恐慌，若發生崩塌，土體堆積主要會落在下方的原住民保留地、部分私有土地及農路，地上物多為原始雜木林。

黎璧瑞指出，已初步研擬災後緊急處理對策，並持續做好嚴密監控措施，預計2022年底前完成搭接水保局大規模崩塌監測系統工作，現階段也於崩塌地四周農路入口處設立警示牌，呼籲民眾非必要時避免進入崩塌潛勢區域，並會再視地表滑動情形緊急應變。

花蓮舞鶴崩塌地持續位移，崩塌面積目前已達17公頃。（花蓮林管處提供）

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