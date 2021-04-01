交部推「蘇花安」 地方盼崇德段採長隧道

2021/04/01 05:30

可分流城際及觀光旅遊車潮 並減少對自然景觀的衝擊

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路東澳路段3月初發生遊覽車重大車禍，交通部長林佳龍指示加速辦理正綜合規畫中的「蘇花公路安全提升計畫」，專門研究公路建設的臉書社團「公路邦」成員昨前往行政院東部聯合服務中心（簡稱政院東服）拜會執行長洪宗楷，建議蘇花安崇德路段採取長隧道方案，洪宗楷說，目前地方意見也多支持長隧道方案，將把地方意見轉達給公路總局。

「公路邦」向政院東服提建議

洪宗楷表示，去年公路總局召開部落座談會，依會議紀錄，與會的村民、民代等多數表達希望長隧道方案，從區域長遠的交通建設來看，他個人也認為長隧道方案比較符合花東民眾的期待與需求。

創立於2006年的「公路邦」是全台最大的公路迷組織，關心與研究許多公路議題，曾倡議公路八景、台灣公路原點等議題，促成與官方、民間不同層級的合作，希望促進台灣公路產業環境的健全發展，今年初「公路邦」受公路總局邀請參加「蘇花安環境諮詢座談會」。

邱姓代表指出，長隧道方案可確實分流城際及觀光旅遊車流，目前清水斷崖周遭停車腹地不足，如果選擇短隧道方案，眾多車輛匯集此處，光是停車場進出就足以造成塞車。

他說，長隧道方案可解決崇德社區交通安全問題，由外環隧道減少車流通過部落時可能的交通意外；對國家公園而言，長隧道方案也可減少對太魯閣國家公園自然景觀的衝擊，例如奧地利Hallstatt小鎮西側另以隧道繞過bypass，並嚴禁動力車輛進入村落以維護景觀；日本東海北陸自動車道也巧妙運用地形掩護與長隧道（飛驒、大牧隧道）繞過村落，讓白川合掌村景觀維持古老樣貌。

蘇花安計畫改善蘇花改未改善路段，其中大清水至崇德段路廊選線有3案，方案一短隧道兩座，延續仁水隧道局部改線2.4及2.5公里；方案二長隧道，自蘇花改C段中仁隧道終點通過太魯閣國家公園；方案三長隧道，自台9線和仁車站附近通過太魯閣國家公園。

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