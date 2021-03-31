清明連假「獵香旅人」遊程 尋找花蓮味

花蓮縣府推出「獵香旅人」特色遊程，可至海上划獨木舟一覽清水斷崖美景。（資料照，花工提供）

2021/03/31 05:30

〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕即將到來的清明4天連假，花蓮地區住房率平均逾8成，縣府推「獵香旅人」特色遊程，帶領遊客尋找花蓮味；飯店旅宿也紛推優惠，有業者引進北海道蝦味拉麵，要用極鮮湯頭滿足旅客的胃。

飯店旅宿推優惠 住房率逾8成

清明連假花蓮觀光飯店住房率平均落在8成5至9成間；旅館住房率前3日平均7成，和往年同期差不多；民宿主要集中在第2天及第3天，約有9成，最後一天約2成，應是民眾預期塞車心理提早離開。

體驗在地咖啡香、茶香、香草

花蓮縣府與國際旅遊電商平台KKday及台灣茶香水業者合作，推出「獵香旅人」特色遊程，以花蓮在地咖啡香、茶香、香草等各種植物香氣為主題策畫遊程，旅客可選擇一日獵人文化體驗或漫遊東海岸，並入住香水主題房，尋找花蓮的味道。

旅遊摺頁提供吃喝玩樂資訊

縣府還製作獵香旅人摺頁，提供32個香味旅遊店家資訊；遊客可至KKday旅遊平台預訂遊程，從北玩到南，深入部落體驗無菜單料理，或至馬太鞍濕地、林田山及大農大富平地森林園區享受森林芬多精，也能從海上划獨木舟一覽清水斷崖美景及出海賞鯨巡遊，價位依行程及入住飯店，約在1千元至8千元不等，還有海洋公園等相關旅遊景點優惠門票。

連假期間，遠雄海洋公園6歲（含）以下兒童入園免費；美侖飯店與知名一幻拉麵合作，現煮北海道鮮味甜蝦湯頭拉麵，為期8週，憑發票還能週週抽住宿券；理想大地免費招待設籍花蓮的12歲以下兒童用餐及搭乘遊船；花蓮福容安排賞螢專車至光復，並享2人同行入住市景客房，免費贈送1名兒童（不含早餐）入住。

另一方面，花蓮警方預估4天連假將有大批車潮湧入市區，針對市區商圈、東大門夜市、傳統市場及火車站周邊已做好交通疏導準備；首都及臺北客運提供往返宜蘭、花蓮等疏運，配合公路總局推出各項疏運措施及票價優惠，鼓勵民眾多搭乘大眾運具。

花蓮縣府推出「獵香旅人」特色遊程，可至林田山探尋林業發展故事。（記者王峻祺攝）

花蓮縣府推出「獵香旅人」特色遊程，可至大農大富平地森林園區享受森林芬多精。（記者王峻祺攝）

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