警代購鳳梨 助癌末男完成遺願

警員谷昭慶（左）受託採購台南鳳梨助農，並將其中25箱送至玉里天主堂，由劉一峰神父（中）接受，並至喪宅致謝。（玉里警分局提供）

2021/03/30 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕癌末的花蓮玉里巫姓鎮民日前在病榻上打電話給熟識的玉里派出所警員谷昭慶，託他買30箱台南關廟鳳梨，希望幫助被中國抵制而滯銷的鳳梨農民。然而鳳梨還沒買到，巫男卻已撒手離世。家住南部的谷昭慶特地安排回鄉採購後，日前將其中25箱送到玉里天主堂，劉一峰神父收到愛心鳳梨，親自到喪宅致謝，對巫姓男子的大愛十分感動！

警員谷昭慶說，3年前勤區家戶訪查時，與50多歲的巫姓男子認識，巫男因罹患癌症，頻繁出入醫院治療，巫妻在民宿做整理房務工作，獨生子高中畢業在北部學修車，今年初巫男病況變嚴重再度入院，太太辭掉工作專心照顧。

臨終前叮嚀助農 盡棉薄之力

巫男在住院時看到新聞報導，得知台灣鳳梨被中國以檢疫問題抵制。谷昭慶說，日前他在警局值班時突然接到巫男電話，巫男告訴他，醫師已告知「只剩下最後幾天了」，還問起有沒有認識南部需要幫助的鳳梨農民，希望他回去高雄老家時，能順便去台南關廟買鳳梨助農，略盡棉薄之力。

購買30箱 25箱送玉里天主堂

結果鳳梨還沒買，巫男卻已提前先走了，巫男的老婆為了完成先生的遺願，拿出奠儀請谷昭慶代購，谷昭慶也專程安排回鄉一趟，以1萬3600元買30箱鳳梨，其中的25箱送到玉里天主堂給劉一峰神父，其餘5箱分贈巫男親友。

谷昭慶說，劉神父收到他送去的鳳梨後，特別表示「必須登門拜訪道謝」，他陪著神父前往喪宅，神父看到巫男的妻子時不斷道謝、稱讚這家人的愛心，不但幫助農民，還帶給身心障礙者那麼大的溫暖，一次完成2件善事；劉神父直呼：「真的，他又再一次見證台灣人的愛心」！

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