花蓮商圈遊客多 不戴口罩最高罰1萬5

春節連假在即，觀光客即將進入花蓮，加上返鄉遊子，衛生局呼籲民眾到市區商圈、夜市消費，與人近距離接觸時，記得要戴上口罩，圖為花蓮市區排隊名店公正街包子前人潮。（資料照，記者花孟璟攝）

2021/01/27 05:30

寒假、農曆春節民眾湧入 進出8大類場所應做好防疫

〔記者花孟璟／花蓮報導〕桃園發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社區感染，疫情升溫，由於寒假及農曆春節接連到來，花蓮縣長徐榛蔚昨表示，因應遊客、返鄉民眾湧入東大門夜市、商圈景點消費，除要求攤商、遊客戴口罩，也應保持社交距離，配合中央疫情指揮中心防疫政策，維持衛生防疫好習慣。衛生局表示，如未戴口罩進入8大類場所將裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

學生寒假本週已經開始，再過10天農曆春節年假也將展開，花蓮縣衛生局「春節防疫不打烊」，為避免病毒傳播，提醒民眾進出8大類場所應做好個人衛生，尤其東大門夜市、商圈等人擠人場所，務必戴口罩、使用酒精消毒雙手，一旦身體不適請戴口罩就醫，在家休息；年節期間盡量避免出入人潮聚集場所，與他人交談時保持適當距離。

避免出入人潮聚集場所

花蓮縣衛生局長朱家祥提醒民眾，中央流行疫情指揮中心規範「8大類高感染傳播風險場域」，包含醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等場所，由於不易保持社交安全距離，且可能近距離接觸不特定對象，具有較高的感染與傳播風險，要求進入該類場所活動的民眾務必佩戴口罩。

朱家祥說，如民眾未佩戴口罩，經勸導不聽，可拒絕對方進入場所，如執意進入又不配合戴口罩，可提供照片等事證資訊向衛生局舉發，經查證後將依傳染病防治法規定，裁罰3000元以上至1萬5,000元以下罰鍰；從去年疫情迄今，唯一被罰者是去年1名自主健康管理對象，未戴口罩去店家消費，被警察拍照後舉發，裁罰1萬元。

30日起開放18歲以上打流感疫苗

朱家祥說，戴口罩好處多，不但防止肺炎傳播，也減少流行性感冒感染機率，加上流感疫苗接種，今年流感病例也有降低，花蓮縣目前流感疫苗還有剩餘，預計本月30日起開放提供給18歲以上民眾接種，意者可洽詢各合約醫療院所、13鄉鎮衛生所接種，有相關防疫疑問可打免費防疫專線1922或防疫專線03-8226975洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法