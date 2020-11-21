花東農村深度遊 4社區獲推薦

行政院東部聯合服務中心與農委會推出花東地區農村旅遊活動，希望帶動花東農村旅遊體驗。（記者王錦義攝）

2020/11/21 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國外的武漢肺炎疫情，導致國旅大爆發，行政院東部聯合服務中心與農委會推出花東地區農村旅遊活動，在花、東選定馬太鞍、羅山、池上、電光共4社區推出1日遊行程，希望以花蓮、台東的「農村再生」地區為旅遊景點，讓民眾可以深度體驗農村特色產業、悠閒與自然樸實的生活。

行政院東部聯合服務中心指出，4個社區各具不同特色，其中光復馬太鞍坐擁芙登溪水貫穿、湧泉處處的馬太鞍溼地，水生植物種類眾多，生態相當豐富，宛如一座大自然教室。而富里鄉羅山社區，擁有先天獨厚條件，山明水秀、不受汙染，生態環境維持良好，是台灣第一個有機農村，這裡不僅有瀑布還有罕見的泥火山，特別的是泥火山的水沉澱過濾後可以當作鹵水凝結豆腐，因此來到這裡最不能錯過火山泥豆腐的DIY行程，藉由體驗來了解羅山社區的特色。

生態、手作體驗等不同遊程

另外，台東關山電光社區位在海岸山脈西側的山麓阿美族部落，是一個有故事的農村，社區體驗行程相當成熟，採梅、咖啡、稻米、導覽與竹炮等，都是遊客來訪的深刻畫面；池上大埔是全台著名池上米重要產區，社區成員利用農會兩層樓閒置倉庫，經過重新規劃注入新元素，相當值得親自走一趟感受不同的農村風情；

民眾可上水保局網頁查詢

東服中心執行長洪宗楷說，行政院水保局多年來在全國各縣市推動「農村再生」，累積許多能量，今年已提供2000名社區、協會或團體的成員參與花東農村遊的體驗活動，希望能夠推廣花東的農村旅遊活動，讓更多民眾能深入花東農村來體驗，民眾可上農委會水土保持局「農村風情網—農村體驗」網頁( https://rural.swcb.gov.tw/Travel )查詢，提供不同的遊程及成團條件，歡迎民眾到農村感受最真實、美好的人情味。洪宗楷也說，下週日29日花蓮自由廣場、12月5日台東東海運動公園，也將舉行2場農村再生市集活動，歡迎民眾到場支持農村產品。

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