花蓮慈院「手望相樹許願牆」 可種下思念

花蓮慈濟醫院邀請國立東華大學藝術與設計學系，為心蓮病房設計「手望相樹許願牆」。（花蓮慈濟醫院提供）

2020-05-24 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院邀請國立東華大學藝術與設計學系，為心蓮病房設計「手望相樹許願牆」，畫下手印的紙是特殊材質「種子紙」，紙張有一顆顆花草種子，手印貼在牆上讓病人與家屬分享彼此心情，之後種在土裡就會長出新芽，就算走到生命終點，長出來的花草還能留下家人間的永恆思念。

「溝通是整個醫療過程中最重要的環節之一」，心蓮病房主任謝至鎠說，醫療中的溝通不單是指醫病溝通，病人與家屬的溝通也非常重要，當病人與家屬把握時間，好好說出心裡的話，對醫療、整個家庭都很有幫助。「希望阿爸早日康復，快快回家陪小啾。」現場由林先生的妻子在許願牆上貼下第一個手印。五十八歲的林先生，因口咽癌到花蓮慈院心蓮病房接受安寧療護，在安寧療護團隊的邀請下，大女兒為爸爸畫下手印，並寫上全家人的暱稱，二女兒也在手印上畫上全家人，因為全家人的希望就是希望爸爸能康復出院，就連爸爸平時最疼愛的小狗小啾，也乖乖地在家裡等待著主人回家。

心蓮病房護理長江青純說，最初是希望能讓接受安寧療護的病人與家屬能有個平台可溝通，同時讓這份愛的互動能成為病房重要的一部分，所以邀請了東華大學藝術與設計系的韓毓琦教授、顧瑜君老師帶領學生來協助，經過幾個月的設計與規劃，在與安寧療護團隊反覆交流後，才完成這一面「手望相樹許願牆」。

參與製作的同學說，當初選擇用種子紙加入許願牆的時候，就是希望當手印貼在牆上的時候，可以讓大家感受到滿滿的祝福，之後當手印種下成為盆栽，就像是一個個願望發芽了；從植物新芽的生長的那一刻，可以看到生命的起源，也是一種延續。

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