反卜蜂行動 光復鄉30日舉行

繼鳳林鎮舉辦反卜蜂抗議後，光復鄉也將在五月底舉辦抗議活動。（記者花孟璟攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕卜蜂集團在花蓮籌設六處養雞場，預計飼養三十七點五萬隻雞，引起當地民眾反彈，其中光復鄉馬佛部落附近也有養雞場預定地，去年十一月已取得縣府核發建築執照，為此馬佛部落除昨天舉辦部落會議，呼籲族人踴躍參加，也希望串連壽豐、鳳林民眾到場聲援，光復場的反卜蜂抗議行動將在五月三十日下午一點在光豐地區農會前舉行。

卜蜂集團預計興建的馬佛養雞場，預定地面積約二千七百多坪，位於馬佛段一七六地號等共五筆土地，由「陳昭仁」（卜蜂關係企業瑞福食品公司董事長）申請為養雞場起造人，憑縣府農業處核發的農業設施容許使用許可，向花蓮縣政府建設處申請建設執照，去年十一月廿六日已核發，將興建佔地一千三百多坪的雞舍（含檢驗室、資料處理室、儲蛋室及機電室），建照核准項目還包括隔離檢疫場所、死廢禽處理設施、堆肥舍、倉儲等。

繼五二○鳳林鎮舉辦反卜蜂遊行後，光復鄉也將舉辦反卜蜂抗議行動，表達光復人反對卜蜂到底的決心，目前自救會也已成立，集結時間是下週六五月三十日的下午一點，地點於光豐地區農會超市前廣場。

光復鄉馬佛部落昨天下午召開部落會議，也傳達希望當天在北部工作的光復人，也能回到故鄉一起聲援反卜蜂行動，要讓卜蜂「無雞可趁」。參加的族人說，馬佛部落地勢比較高，是花蓮溪源頭，附近許多土地要灌溉都是抽地下水，如果養雞場來了，雞糞滲入地下水層，將對居民灌溉水產生不健康的影響，為此將會反對到底，不讓養雞場進入部落。

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