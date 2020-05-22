花蓮縣府去年二備金提案 二度遭退

2020-05-22 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府今年送審縣議會一○八年度總預算第二預備金六千萬元，因執行預算過程違反規定被臨時會退回，縣府修正後再提送定期會，但昨在程序會中被二度退回，縣府秘書長顏新章表示，將提交覆議案。

縣議會財政小組召集人黃馨說，第二預備金是救命錢，重要時刻才能用，縣府若有需要常態使用，就應編入預算，而不是愛怎麼用就怎麼用，去年財政小組決議就要求縣府避免每年以「相同事由」申請動支二備金。

支用項目「相同事由」 臨時會退回

她強調，今年在第七次臨時會審查時，仍有同樣情形才予退回，縣府依規定可提覆議，希望不是改個說詞就再提送一次。

議員莊枝財說，預算法七十條及各機關單位預算執行要點卅一條規範，從縣府已支用的二備金項目，包括補助警消、宗教等，同性質早由各局處編列預算，宗教部分就編列三、四千萬元，卻都被拿去補助寺廟活動、慰問金、加菜金及參訪觀摩居多，「經費不能這樣用！」

依規定應提覆議 定期會程序會退回

縣議會五月初在第七次臨時會審查縣府去年度二備金，議長張峻依財政小組審查意見表示，去年臨時會財政小組附帶決議，要求縣府避免每年以相同事由動支二備金，但縣府執行預算過程仍違反規定，因此裁示退回提案；縣府修正後再送定期會，但昨在程序會中因不合程序再遭退，已要求依規定提覆議。

縣府去年度二備金共有十四局處動支六千萬元，社會處、警察局動支超過一千萬、民政處高達九百五十六萬元。對於議會決議，縣府在昨提案時說明，已要求各局處辦理業務時，優先檢討由原編預算發包剩餘款及尚未執行的預算辦理；對於近二年相關局處因預算不足，以相同事由申請動支二備金，將優先納編一○九年度總預算。

縣議會說，被否決退回的預算案，依地方制度法規定，應在卅天內以「覆議案」送審，議會收到覆議後，會在十五天內做出決定。覆議案審查，將提請大會以無記名投票表決，出席議員三分之二贊成，就維持原決議案，若未達三分之二者，不維持原決議案。

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