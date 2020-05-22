花女語資班生 跨組錄取醫學系

花蓮女中語文資優班學生黃珍，錄取國防大學醫學系，將來畢業後希望回到故鄉服務，提升部落醫療水準。（花蓮女中提供）

2020-05-22 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一○九學年度大學個人申請昨天放榜，花蓮高中錄取二八八人，花蓮女中二六二人。其中花女語文資優班學生黃珍，跨組申請醫學系，錄取國防大學醫學系，創花女語資班紀錄，黃珍說，身為阿美族人，她選讀醫科，將來回來部落服務。

黃珍：學成後回部落服務

黃珍除錄取國防醫學大學醫學系，同時錄取台北市立大學英語教學系公費、國立台北教育大學教育系公費及台北市立大學教育系公費，幾經考慮，黃珍選擇就讀國防醫學系。

她說，自己想法很單純，當醫生將來可回到花蓮故鄉服務，奉獻所學，提昇部落的醫療服務，感謝語資班給她許多自由發揮的空間。

導師何恩源稱讚她為人謙虛，且在班上人緣極佳，自我要求嚴格，語文能力非常好，錄取醫學系更令人驚豔。

此外，花蓮高中校友會會長吳明益律師，三個兒子就讀花蓮高中，二年前老二吳英綸錄取台大政治系（現已轉法律系），今年老三吳英碩錄取台大農業經濟學系，全家加上爸爸媽媽「一家有四個台大人」，其中二位台大法律系。

花蓮高中校長詹滿福說，今年高三學生是免試入學調整會考計分方式的第一屆，當年進花中最低錄取標準是會考五科Ｂ＋，學生素質比往年提昇，學生學習態度也很好，最近六年國立大學錄取率都在四十二．五％至四十五％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法