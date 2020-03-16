傳達保育 花蓮水產培育所展黑琵標本

花蓮縣政府將死亡黑面琵鷺製作成立姿標本，即起陳列花蓮水產培育所，作為教學展示，並搭配解說導覽傳遞保育觀念。（花蓮縣政府提供）

2020-03-16 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕三月的花蓮鯉魚潭山光水色靜謐如世外桃源，一隻珍貴的黑面琵鷺立姿標本即日起在花蓮鯉魚潭旁的花蓮水產培育所展出，讓賞鳥民眾得以近距離觀察黑面琵鷺的外觀特徵，搭配現場的解說導覽，希望傳遞給遊客棲地維護及生態保育的觀念！

長長的黑色嘴喙末端扁平如湯匙狀，就像中國樂器「琵琶」，立姿的黑面琵鷺標本在花蓮縣水產培育所就能看得到！黑面琵鷺屬遷移性鳥類，主要棲息東亞，夏季則於朝鮮半島與中國東北繁殖育雛，冬天會遷移至包含台灣在內的南方度冬，常現蹤沿海濕地或魚塭及河口，覓食時會用嘴在水中左右掃動搜尋魚蝦甲殼類。

花蓮溪口溼地去年來了24隻

據農委會統計，去年來台度冬數量約有二千多隻，花蓮雖不是黑面琵鷺主要遷移的路線，每年仍會有部份族群到國家級溼地花蓮溪口覓食，吸引賞鳥民眾以攝影長鏡頭、望遠鏡觀賞黑面琵鷺優雅身姿！

花蓮縣府農業處表示，花蓮溪口野鳥蹤跡多達四十二種，黑面琵鷺除了是農委會列冊「瀕臨絕種」的一級保育類野生動物，也被國際自然保護聯盟（IUCN）的瀕危物種紅皮書中名列瀕危，這隻黑琵標本的由來，是去年五月約有廿四隻黑面琵鷺落腳花蓮溪口溼地，但其中二隻卻軟腳癱倒在溪中沙洲，經縣府動植物防疫所急救，仍在二天後死亡，而由於黑面琵鷺救援任務是花蓮首例，農業處決議將亡鳥製成立姿標本做展示教學。

縣府指出，花蓮縣水產培育所不僅肩負東部原生魚類生態保育、經濟及觀賞魚苗培育重任，也研發黑水虻養殖技術、還開放遊客入館進行珍珠鱗摸魚互動體驗，吸引學童校外教學、遊客參觀，成為原生魚類保育及環境教育景點，期望陳列黑面琵鷺標本及相關解說，讓造訪民眾都能近距離認識保育類動物，推廣對瀕臨野生動物的認知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法