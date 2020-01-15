幕僚不捨蕭美琴解決問題 民眾卻票投別人

民進黨立委蕭美琴（右）尋求連任之路敗給無黨籍傅崐萁，幕僚林俞君（左）在臉書發文抒發心情。 （翻攝自林俞君臉書）

2020-01-15 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨立委蕭美琴這次尋求連任之路敗給無黨籍傅崐萁，令許多同黨人士感到不捨，蕭幕僚在臉書發文分享過去十年的經營，感嘆「那些來找我們解決問題的人，心滿意足的回去把票投給別人了！」引來上萬人瘋傳，但幕僚強調自己不是要責怪誰，只是發自心裡深處感到無奈。

蕭美琴充滿感恩 十年很值得

對於幕僚及許多支持者為蕭美琴抱屈，蕭美琴在臉書上寫道：「淡泊明志，寧靜致遠」，她說，這是在整理辦公桌時找到自己寫給自己的字條，外界對敗選有很多討論跟評論，無論如何，到現在還是充滿感恩，花蓮不離不棄的五萬六千多名朋友們，你們最珍貴！而沒有支持她的朋友們，也謝謝不斷磨練她的意志，考驗她的堅持，這十年很豐富，也很值得。

蕭美琴辦公室主任林俞君在臉書發文，指蕭美琴在本次大選連任失敗，她也面臨到要與老闆說再見的時候，她覺得，這根本是人格和價值的不對稱戰，並稱「人鬼殊途的兩人，一個霸道專制，一個溫和誠懇；一個好大喜功親中投機，一個低調踏實堅守原則。」不捨蕭美琴默默做了十年洋洋灑灑的事情，完全為了公眾事務，為何還要跟這樣的對手苦戰。

林俞君也直言，查看投開票所票數，看了更加心痛，她說，像是爭取兩千萬活動中心的票桶只贏五票，地震後她們去了又去的災區輸了；解決幾十年淹水問題的地方，大輸；爭取到社區活動中心的土地，票不到對手一半；幫忙協調拓寬改線的村子，也選擇投給別人；爭取超過一億經費改善觀光景點道路品質，讓電線桿地下化的鄉鎮，更是全軍覆沒。

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